Cum au ajuns niște colonii de furnici extrem de rare victime colaterale în războiul din Iran. Insectele erau ascunse în Ambasada Rusiei și aparțineau ofițerului GRU responsabil de succesul radarelor rusești – distruse încă din prima zi de război

Până de curând, locotenent-colonelul GRU Yuly Deryabin își consilia omologii iranieni pe subiectul „utilizarea stațiilor radar rusești”. În teorie, ajuta la identificarea vulnerabilităților sistemului de apărare aeriană al Teheranului. Însă, în ciuda asistenței lui Deryabin, atacurile israeliene și americane au reușit să distrugă 90% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului chiar în prima zi a campaniei. „Yuly Deryabin a rămas fără loc de muncă”, notează Serghei Kanev pentru The Insider.

Pe fondul unui război major în regiune, locotenent-colonelul Deryabin – expert în apărare aeriană – se confruntă acum cu o altă „amenințare”. Riscă să-și piardă colonia de furnici rare, pe care nu a putut să o evacueze de la Ambasada Rusiei din Teheran.

În data de 25 februarie, ambasadorul rus Alexei Dedov a convocat o adunare generală. Acesta a anunțat o evacuare urgentă, arată The Insider. S-a instalat haosul și totul s-a făcut în grabă.

Pe 2 martie, toate femeile și copiii, profesorii și angajații Rosatom – în total 147 de persoane – au fost transportați în Azerbaidjan. Acolo s-au îmbarcat într-un avion pus la dispoziție de Ministerul Situațiilor de Urgență.

Este o călătorie cu autobuzul de opt ore de la Teheran la Lankaran. Urmează apoi încă trei ore și jumătate cu avionul până la aeroportul Zhukovsky din Moscova.

90% din sistemele de rachete și antiaeriene, dar și radarele iraniene au fost distruse

Pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri masive asupra Iranului. Sistemele rusești de apărare aeriană Resonance-NE, supravegheate de atașatul militar Deryabin, ofițer GRU, s-au numărat printre primele lor ținte.

„Experții militari estimează că 90% din sistemele de rachete și antiaeriene, dar și radarele iraniene au fost distruse. Au fost eliminate inclusiv cele mai recente sisteme chinezești HQ-9B și YLC-8B. Acestea fuseseră promovate drept «ucigași de aeronave stealth». Astfel, armata iraniană nu a mai avut nevoie de sfatul consultantului Deryabin”, punctează Serghei Kanev.

În data de 18 februarie 2026, marina rusă și cea iraniană au organizat exerciții comune în Golful Oman.

De partea rusă , corveta Stoikiya din Flota Baltică și petrolierul Yelnya, care o însoțea, au participat la exerciții, după ce anterior acostaseră în portul omanez Muscat.

, corveta Stoikiya din Flota Baltică și petrolierul Yelnya, care o însoțea, au participat la exerciții, după ce anterior acostaseră în portul omanez Muscat. De partea iraniană se aflau fregata Alvand, nava lansatoare de rachete Neyze și corveta Shahid Sayyad Shirazi.

O escadrilă chineză era, de asemenea, așteptată să sosească în Golf, dar Beijingul s-a retras din exerciții în ultimul moment.

„Conform informațiilor oficiale ale Ministerului Apărării din Rusia, marinarii iranieni și ruși au efectuat împreună exerciții axate pe comunicații și asigurarea siguranței navelor civile”, continuă Serghei Kanev.

„Deryabin a sosit la Teheran în august 2023”

În realitate, se menționează în articolul publicat de The Insider, exercițiile au repetat scenarii posibile pentru blocarea căilor maritime și atacarea unui inamic simulat.

„Sfârșitul exercițiului a fost marcat de o petrecere comună. Părțile au schimbat suveniruri comemorative și s-au asigurat reciproc de puternica lor prietenie militară.

Mulți au înțeles că un război major ar putea începe în curând și că marinarii s-ar putea vedea în viață pentru ultima dată.

Starea de spirit printre cei prezenți era sumbră.

Printre cei prezenți s-a numărat și locotenent-colonelul GRU Yuly Deryabin, în vârstă de 37 de ani. Acesta este asistent superior al atașatului militar de la Ambasada Rusiei din Iran.

Yuly Deryabin a sosit la Teheran în august 2023. A condus un grup de consilieri privind funcționarea celor mai recente sisteme radar (n.red. – de avertizare timpurie) Resonance-NE, furnizate de Rusia. Radarele ar fi capabile să detecteze ținte, inclusiv rachete balistice și aeronave stealth, la o distanță de până la 1.100 de kilometri”, mai scrie Serghei Kanev.

Deryabin și școala de spionaj GRU

Yuly Deryabin a fost „integrat” în GRU – Direcția Principală de Informații, agenția de informații militare externe a statului major al Forțelor Armate ale Federației Ruse. „Mutarea” a avut loc după ce a absolvit, în 2014, Academia de Forțe Întrunite a Forțelor Armate ale Federației Ruse, fosta Academie militară „Frunze”.

Ulterior, Deryabin a studiat la Academia Diplomatică a Ministerului rus de Externe, care pregătește ofițeri pentru posturi de atașat militar.

Deryabin este coautor al brevetului „Stație radar cu apertură sintetică inversă și recunoaștere a țintelor prin rețea neuronală pe două niveluri”.

„Conform rezumatului brevetului, sistemul«„aparține categoriei de dispozitive radar. Este destinat determinării claselor și tipurilor de ținte aeriene din profiluri de distanță și imagini radar bidimensionale pe baza unei metode de rețea neuronală».

Tehnologia nu este tocmai nouă. Invenții similare sunt deja utilizate, de câțiva ani, de armata SUA și forțele NATO.

După absolvirea academiei de spionaj, Deryabin a urmat cursuri suplimentare la Centrul 106 de Antrenament pentru Apărare Aeriană din Orenburg. Apoi a fost repartizat la rezidența GRU din Afganistan, zburând în țară de mai multe ori”, precizează Serghei Kanev.

Ofițerul GRU și pasiunea pentru furnici

Potrivit The Insider, pasiunea lui Deryabin pentru insecte i-a fost insuflată de tatăl său, Albert. Până la mijlocul anilor 2000, acesta a lucrat ca inginer la o fabrică de construcții navale din orașul Severodvinsk, din nordul țării.

„Ulterior, spre surprinderea rudelor și prietenilor săi, a renunțat brusc la tot pentru a se stabili în satul abandonat Anosinki din regiunea Smolensk.

Acolo a fondat un «Muzeu al Scoarței de Mesteacăn», în timp ce locuia într-o colibă ​​în stil Baba Yaga. Televiziunea locală a difuzat chiar și un reportaj despre el.

Pustnicul nu se mai uita la televizor, respingea expertiza medicilor și se trata cu remedii populare.

În mai 2021, un grup de călători din Sankt Petersburg a vizitat muzeul. După plecarea lor, Deryabin senior s-a îmbolnăvit de COVID-19.

Din cauza comunicațiilor deficitare și a drumurilor impracticabile, o ambulanță nu a putut ajunge la el la timp, iar bărbatul a murit.

Tânărul Deryabin și-a înființat prima colonie de furnici în căminul Academiei Diplomatice Militare din Moscova, unde a pus bazele comerțului cu insecte.

Conducerea academiei fie nu știa despre activitățile sale secundare, fie pur și simplu a ales să ignore situația”, continuă Serghei Kanev.

„Ofițerul GRU a adus exemplare exotice din misiunile sale din străinătate”

Printre comercianții de furnici din Moscova, Deryabin este o figură vizibilă. The Insider a obținut mai multe mesaje text trimise lui Deryabin de la alți comercianți de insecte vii.

„Furnici Diacamma australiene disponibile pentru vânzare, sunați acum.

Formicariul «Heel» – (n.red. – fermă de furnici, habitat artificial conceput pentru a observa viața, comportamentul și modul de organizare a unei colonii de furnici) este o soluție excelentă atât pentru începători, cât și pentru crescătorii experimentați.

Formicariul este format dintr-un cuib și o arenă mare. Cuibul are trei module.

Fiecare modul este format din două camere vii și o cameră de umidificare.”

Transferurile de bani ale lui Deryabin – conform The Insider – arată, de asemenea, că a comandat echipamente speciale și hrană pentru furnici.

„Cel mai probabil, ofițerul GRU a adus exemplare exotice din misiunile sale din străinătate. Transportul de furnici rare, fără autorizație specială din partea controlului sanitar și a vămii, este strict interzis. Se pare că atașatul militar și-a folosit imunitatea diplomatică, iar bagajele sale nu au fost inspectate”, crede Serghei Kanev.

Colonia de furnici rare, plasată în buncărul Ambasadei Rusiei

De altfel, comerțul cu furnici de contrabandă poate fi destul de profitabil.

„Pe piața neagră din Rusia, o regină laoțiană Diacamma orbiculatum și 30 de furnici lucrătoare costă peste 100.000 de ruble (1.200 de dolari).

Prețul pentru o regină Messor arenarius și 40 de membri ai „personalului de serviciu”, o specie găsită în Israel, Africa de Nord și Arabia Saudită, ajunge la un nivel substanțial de 30.000 de ruble (365 de dolari).

O furnică culegătoare egipteană costă 15.000 de ruble (180 de dolari), în timp ce o colonie de furnici prădătoare africane, Camponotus cf. fellah, se vinde cu 9.000 de ruble (110 dolari).

Locotenent-colonelul Deryabin și-a ascuns costisitoarea încărcătură vie în buncărul Ambasadei Rusiei din Teheran, unde personalul se adăpostește de atacurile aeriene.

The Insider poate confirma că a plasat furnicile în eprubete și sticle goale de apă minerală, dar furnicile au început totuși să moară în masă.

Atașatul militar i-a cerut lui Igor Diomkin – rezident GRU în Iran, ale cărui activități au fost prezentate anterior de The Insider – să-l lase să ducă restul coloniei înapoi la Moscova. Dar Diomkin a refuzat, invocând situația operațională dificilă”, încheie Serghei Kanev.

