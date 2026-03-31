Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicuşor Dan, participă marți la o masă rotundă pe tema adicţiilor. Evenimentul are loc la Cotroceni

Galerie Foto 6
Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru va lua parte marți, alături de mai mulți miniștri, la o masă rotundă dedicată problematicii adicțiilor, organizată în cadrul proiectului „România în Lumină”. Discuția, intitulată „Adicțiile la copii și adolescenți”, va reuni specialiști în domeniu, medici, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale.

Administraţia Prezidenţială va găzdui o nouă ediţie a proiectului «”România în Lumină», care va avea ca temă «Adicţiile la copii şi adolescenţi». Evenimentul este organizat cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru, în parteneriat cu Asociaţia Zi de Bine, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, anunţă Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat de presă.

Conform documentului citat, evenimentul va avea loc marți, 31 martie 2026, de la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii.

”Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România. În acest context, prevenţia timpurie devine esenţială, fiind cea mai eficientă metodă de reducere a riscurilor asociate consumului de substanţe, dependenţelor digitale şi altor forme de adicţie comportamentală, prin educaţie, conştientizare şi intervenţie coordonată”, apreciază Administraţia Prezidenţială.

La eveniment vor participa medici, profesori, specialişti in domeniul adicţiilor, parlamentari din comisiile de specialitate, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Vor susţine alocuţiuni:

• Mirabela Grădinaru

• Diana Iancu, Consilier Prezidenţial

• Diana Punga, Consilier de Stat Administraţia Prezidenţialǎ Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătăţii

• Mihai Dimian, Ministrul Educaţiei şi Cercetǎrii

• Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

• Melania Medeleanu, Fondator Asociaţia Zi de Bine

De asemenea, în cadrul dezbaterilor, vor susţine alocuţiuni medici, profesori şi specialişti în domeniul adicţiilor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ce a făcut Nicușor Dan, imediat după discursul Mirabelei Grădinaru, la summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea a fost făcută chiar de partenera președintelui

Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă“

Recomandarea video

Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
Tensiuni în Balcani: Croația anulează un summit al regiunii din cauza unor declarații ale președintelui sârb Aleksandar Vucic
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Cum și-au împărțit SUA și Israelul sarcinile înainte de a ataca Iranul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Atmosfera haotică a lui Saturn, dezvăluită de telescoapele James Webb și Hubble

