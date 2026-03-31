Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicuşor Dan, participă marți la o masă rotundă pe tema adicţiilor. Evenimentul are loc la Cotroceni

Mirabela Grădinaru va lua parte marți, alături de mai mulți miniștri, la o masă rotundă dedicată problematicii adicțiilor, organizată în cadrul proiectului „România în Lumină”. Discuția, intitulată „Adicțiile la copii și adolescenți”, va reuni specialiști în domeniu, medici, reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale.

Mirabela Grădinaru participă marți la o masă rotundă pe tema adicţiilor la copii și adolescenți

”Administraţia Prezidenţială va găzdui o nouă ediţie a proiectului «”România în Lumină», care va avea ca temă «Adicţiile la copii şi adolescenţi». Evenimentul este organizat cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru, în parteneriat cu Asociaţia Zi de Bine, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, anunţă Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat de presă.

Conform documentului citat, evenimentul va avea loc marți, 31 martie 2026, de la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii.

”Prin iniţierea acestui demers, Administraţia Prezidenţială urmăreşte identificarea unor soluţii pe termen lung şi implementarea unor programe dedicate prevenirii adicţiilor în rândul copiilor şi tinerilor din România. În acest context, prevenţia timpurie devine esenţială, fiind cea mai eficientă metodă de reducere a riscurilor asociate consumului de substanţe, dependenţelor digitale şi altor forme de adicţie comportamentală, prin educaţie, conştientizare şi intervenţie coordonată”, apreciază Administraţia Prezidenţială.