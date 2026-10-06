Oamenii sunt convinși că au observat o „eroare în matrice” după ce această femeie ar fi dispărut în timpul unui interviu, în direct la TV

Femeia marinar de la bordul navei ARA Libertad pare că se evaporă pur și simplu, în timpul unui interviu, scrie ladbible.com.

Telespectatorii au rămas uluiți după ce au văzut cum o femeie a dispărut complet în timpul unei transmisiuni live.

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Imaginile prezentate de televiziunea argentiniană TN au devenit virale pe rețelele sociale și oamenii nu știu cum să abordeze un asemenea incident bizar.

Se vorbește chiar despre o „eroare în matrice”, un subiect extrem de dezbătut pe rețele sociale, mai ales pe Reddit (r/Glitch_in_the_Matrix).

Un reporter al TN (Todo Noticias) se afla la bordul ARA Libertad, care a revenit în portul din Buenos Aires, Argentina, după cinci luni pe mare.

În fiecare an, nava devine „școală” pentru cadeți, într-o călătorie de „antrenament”, în care aceștia își îmbunătățesc toate cunoștințele maritime.

Au fost scene încărcate de emoție în timp ce cadeții și personalul cu rang înalt, care au avut drept „casă” această navă, încă din 11 aprilie, s-au reunit cu familiile lor, sâmbătă, 19 septembrie.

Doi caporali – José María Báez and caporalul Sando Flores – și-au văzut copilașii pentru prima oară, deoarece partenerele lor de viață au născut în timpul voiajului.

„Eroare în matrice” la bordul ARA Libertad?

Dar un alt marinar a captat atenția: o femeie care pare că dispare în timpul relatărilor.

După ce discută cu reporterul, femeia se îndreaptă spre punte și se „evaporă” pur și simplu.

Imaginile bizare au alimentat teorii ale conspirației. „Nu mă pot opri din privitul acestor imagini. E o fantomă? O eroare în matrice? Ce naiba e? Căutați această femeie și vedeți dacă nu cumva e moartă de 100 de ani”, scrie cineva.

„Fie există o explicație perfect logică, fie matricea a avut o „scăpare” de moment”, notează un alt comentator.

Un al treilea punctează: „Nu îmi vine să cred că o eroare în matrice a fost surprinsă LIVE la TV. Nu găsesc nicio explicație”.

Alți oameni spun însă că marinarul a schimbat pur și simplu direcția, iar unghiul camerei a determinat „glitch”-ul aparent.

„A început să meargă, apoi s-a întors în celalaltă direcție. Corpurile jurnaliștilor au acoperit-o. Nu e nicio eroare în matrice”.

„O întoarcere bruscă la stânga sau teleportare? Hmmmm…”, glumește altcineva.

Se pare că „evaporarea” femeii marinar pe puntea ARA Libertad are, de fapt, o explicație rațională.