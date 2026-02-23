Prima pagină » Magazin » „Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. Britanicul a cheltuit 130.000 de lire sterline pentru a se transforma în Kim Kardashian

„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. Britanicul a cheltuit 130.000 de lire sterline pentru a se transforma în Kim Kardashian

23 feb. 2026, 11:22, Magazin
„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. Britanicul a cheltuit 130.000 de lire sterline pentru a se transforma în Kim Kardashian
Galerie Foto 6

„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. O vedetă de televiziune, care s-a operat în repetate rânduri pentru a arăta ca starul Kim Kardashian, a murit în mod tragic.

Jordan James Parke, britanicul poreclit „Regele buzelor (cu botox)” a murit în mod neașteptat, scrie The Sun.

Anunțul trist a fost făcut de sora lui.

Parke a fost arestat în septembrie 2024 sub acuzația de omor din culpă, după ce o femeie, mamă a cinci copii, operată de acesta, a murit în urma unei operații de mărire a feselor.

În decembrie 2025, Parke a ieșit pe cauțiune și nu a fost condamnat.

„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani

Britanicul s-a operat de 50 de ori, suferind intervenții la pleoape, bărbie și numeroase liposucții.

A recunoscut că a cheltuit 130.000 lire sterline pe intervenții estetice.

În 2016, Jordan Parke a participat la emisiunea This Morning, unde a declarat că nu și-a dorit dintotdeauna să arate ca Kim Kardashian, dar a fost mereu obsedat de „operațiile estetice”.

Fanul lui Kim a apărut și în emisiunea americană Botched, în 2015 și 2019.

A făcut puroi la buzele supradimensionate

În timpul reality show-ului, medicii au refuzat să-i opereze pentru a doua oară nasul, de teamă că pacientul nu va mai putea respira.

Parke a recunoscut că a suferit zeci de operații și nu își mai putea „mișca fața”, la un moment dat, iar „lichidul din buzele uriașe a început să curgă”.

„Regele buzelor” a lucrat ca estetician și a fost suspect în cazul decesului unei mame, care a suferit o intervenție de mărire a posteriorului.

Alicia Webb, în vârstă de 33 de ani, a murit în 24 septembrie 2024, după ce s-a îmbolnăvit în urma operației de tip BBL (Brazilian B**t Lift),

Esteticianul a fost găsit însă nevinovat, deși el a efectuat intervenția respectivă, fără a fi însă chirurg calificat.

Sursa foto: Instagram / jordanjamesparke2

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
UTILE InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
12:09
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
DEZVĂLUIRI Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
12:03
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe