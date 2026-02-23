„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. Britanicul a cheltuit 130.000 de lire sterline pentru a se transforma în Kim Kardashian

„Regele buzelor cu botox” a murit la doar 34 de ani. O vedetă de televiziune, care s-a operat în repetate rânduri pentru a arăta ca starul Kim Kardashian, a murit în mod tragic.
Jordan James Parke, britanicul poreclit „Regele buzelor (cu botox)” a murit în mod neașteptat, scrie The Sun.
Anunțul trist a fost făcut de sora lui.
Parke a fost arestat în septembrie 2024 sub acuzația de omor din culpă, după ce o femeie, mamă a cinci copii, operată de acesta, a murit în urma unei operații de mărire a feselor.
În decembrie 2025, Parke a ieșit pe cauțiune și nu a fost condamnat.
Britanicul s-a operat de 50 de ori, suferind intervenții la pleoape, bărbie și numeroase liposucții.
A recunoscut că a cheltuit 130.000 lire sterline pe intervenții estetice.
În 2016, Jordan Parke a participat la emisiunea This Morning, unde a declarat că nu și-a dorit dintotdeauna să arate ca Kim Kardashian, dar a fost mereu obsedat de „operațiile estetice”.
Fanul lui Kim a apărut și în emisiunea americană Botched, în 2015 și 2019.
În timpul reality show-ului, medicii au refuzat să-i opereze pentru a doua oară nasul, de teamă că pacientul nu va mai putea respira.
Parke a recunoscut că a suferit zeci de operații și nu își mai putea „mișca fața”, la un moment dat, iar „lichidul din buzele uriașe a început să curgă”.
„Regele buzelor” a lucrat ca estetician și a fost suspect în cazul decesului unei mame, care a suferit o intervenție de mărire a posteriorului.
Alicia Webb, în vârstă de 33 de ani, a murit în 24 septembrie 2024, după ce s-a îmbolnăvit în urma operației de tip BBL (Brazilian B**t Lift),
Esteticianul a fost găsit însă nevinovat, deși el a efectuat intervenția respectivă, fără a fi însă chirurg calificat.
Sursa foto: Instagram / jordanjamesparke2
Autorul recomandă: