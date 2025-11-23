Prima pagină » Mediu » Activiștii Extinction Rebellion, alături de Greta Thunberg, protestează în Veneția. Au vărsat vopsea verde în Canalul Mare în semn de protest

Activiștii Extinction Rebellion, alături de Greta Thunberg, protestează în Veneția. Au vărsat vopsea verde în Canalul Mare în semn de protest

23 nov. 2025, 17:07, Mediu

Activiștii pentru combaterea schimbărilor climatice din cadrul mișcării Extinction Rebellion, alături de activista suedeză Greta Thunberg, au deversat un colorant fluorescent în Canalul Mare din Veneția. Astfel, ei au transformat apa într-un verde intens. Acțiunea a coincis cu blocarea negocierilor la conferința ONU privind schimbările climatice din Brazilia, referitoare la eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Președintele regiunii Veneto, Luca Zaia, a condamnat protestul ca fiind „un alt act de vandalism” care poluează mediul și dăunează orașului. Autoritățile au oprit temporar traficul naval pentru evaluări de siguranță și de mediu.

Acțiuni similare au vizat cel puțin 10 orașe italiene, printre care Padova, Prato și Trieste, pentru a simboliza „efectele masive ale colapsului climatic”. În Veneția, participanții au purtat costume roșii și aveau fețele vopsite în alb, evocând îmbrăcămintea tradițională, în timp ce țineau bannere care criticau inacțiunea guvernului.

Grupul a protestat împotriva politicilor de mediu ale Italiei, în special împotriva răspunsului său perceput ca insuficient la încălzirea globală, cerând angajamente mai puternice pentru reducerea emisiilor și oprirea ecocidului.

Poliția a reținut opt persoane, confiscând bannere și instrumente muzicale.

