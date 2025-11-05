Cum va fi vremea azi. ANM anunță, pentru Gândul, că își face apariția și burnița. Unde va ploua mocănește și ce-i așteaptă pe bucureșteni

Toamna își intră în drepturi, la început de noiembrie, ploile mocănești și-au făcut apariția, conform tradiției, iar temperaturile au scăzut față de zilele precedente. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și mai multe coduri galbene de ceață, valabile – la primele ore ale dimineții – pentru județele Mureș, Cluj, Arad, Alba și Timiș.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a prezentat ultimele informații referitoare la prognoza meteo pentru miercuri, 5 noiembrie 2025.
„Valorile termice ale zilei de miercuri se vor situa în jurul mediilor multianuale în toată țara. Temperaturile maxime vor fi de 10 – 16 grade Celsius.
Minimele vor fi chiar mai ridicate de cât în mod obișnuit, dar numai în regiunile extracarpatice – între 0 și 9 grade Celsius.
În București vor fi înnorări în mare parte din zi, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14 grade. În această noapte vor fi înnorări și, trecător, ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 7 – 8 grade”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Gândul prezintă și harta temperaturilor din România, publicată, la ora 08:00, pe site-ul ANM.
La aceeași oră, la Constanța se înregistrau tot 10 grade, iar la Sulina erau 9 grade Celsius.
La Oradea și la Reșița, potrivit ANM, cerul a fost senin, iar termometrele au arătat 3, respectiv 2 grade Celsius.
