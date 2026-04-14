Patrick André de Hillerin – Fascinanta Românie: exportăm democrație!

Acum câțiva ani, o știre făcea senzație: România se număra printre țările exportatoare de banane. Părea o glumă sau o știre falsă, dar nu este nici una, nici alta. România chiar exportă banane, situându-se pe locul 56-57 în lume la acest capitol. Exportăm aproximativ 3.700 de tone de banane, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro.

Cam 200 de camioane cu banane pleacă din România la export, deși aici nu se produce nici măcar o singură tonă. Poate câteva kilograme, experimental, prin vreo seră a unei stațiuni agricole. Poate.

În fapt, importăm banane foarte verzi, le coacem prin câteva facilități speciale, mai ales prin Timișoara, și le exportăm în țările din jur.

Principalul beneficiar al exporturilor de banane din România este Ungaria.

Ei bine, mai nou, tot în Ungaria am început să exportăm și democrație.

Cu ocazia alegerilor parlamentare care au avut loc duminica trecută în țara vecină, foarte mulți cetățeni români au fost extrem de implicați în buna desfășurare a procesului electoral maghiar.

Lucian Mîndruță, un personaj din ce în ce mai ambiguu, pe care l-am putea descrie fie ca vedetă media, fie ca influențăr, fie, mai onest, ca propagandist, s-a deplasat la Budapesta în scopul declarat de a-i învăța pe unguri cum să voteze. Asta în timp ce mima că ar fi un soi de jurnalist.

USR s-a mobilizat exemplar și timp de o săptămână a părut să uite de inamicii interni, concentrându-se pe lupta cu Viktor Orban. Ținta discursurilor de înfierare a iliberalului Orban au fost, de fapt, maghiarii din România. Cei care au și cetățenie română, dar și cetățenie maghiară și puteau vota duminică.

Mai mult, USR a avut și observator la alegerile din Ungaria. Cel puțin un membru al acestui partid românesc a fost în Ungaria pentru a supraveghea corectitudinea procesului electoral. Este, totuși, extrem de ciudat.

Dacă în ceea ce privește exportul de banane există explicații logice, cum ar fi procesul de import, coacere și reexportarea, în ceea ce privește exportul de democrație aproape că frizăm impostura totală.

De foarte multă vreme, România nu doar că nu mai produce intern democrație, dar nici nu mai importă.

Mai rău, importăm securism și cenzură din Moldova și Ucraina și luăm dinspre vest exemplul prost al celor mai nedemocratice comportamente. Am transformat Digital Services Act al UE într-un motiv de control din ce în ce mai nedemocratic asupra mediului online și asupra conținutului audio-video.

Ne pregătim, chiar, să extindem acest control dominat de arbitrar asupra întregului conținut online.

Am anulat niște alegeri prezidențiale în urmă cu un an și jumătate și nu reușim nici astăzi să obținem un răspuns corect, susținut de dovezi, la întrebarea „De ce?”. Prin instituțiile sale, România a faultat grav democrația, interzicând unor persoane să candideze la alegerile prezidențiale, deși respectivele persoane nu fuseseră condamnate și nici măcar nu primiseră vreo amendă care să-i pună în incompatibilitate cu postura de candidat. Legal nu existau argumente pentru a interzice respectivele candidaturi și, totuși, ele au fost interzise.

Statul român a început să fie din ce în ce mai opac, ascunzând de cetățenii săi din ce în ce mai multe informații. Nu știm, de exemplu, câți bani, câte arme și nici valoarea totală a ajutoarelor acordate, în ultimii 4 ani, Ucrainei. Nu știm, la scară mai mică, câți bani cheltuie exact partidele politice pentru a cumpăra bunăvoința presei și ce sume din bani publici se duc exact către fiecare instituție de presă.

NU știm ce s-a întâmplat cu armamentul contractat în urmă cu aproape 10 ani din SUA și pe care l-am plătit integral încă de acum 6 ani. Aparent, am primit doar jumătate din ce am plătit, în cel mai bun caz.

Nu știm multe, nu știm, mai ales, multe lucruri care țin de esența democrației, de transparența obligatorie într-o societate democratică.

Dar avem, iată, tupeul să trecem granițele și să dăm lecții de democrație. Noi, codașii Uniunii Europene în materie de democrație. Noi, țara cel mai prost clasată dintre toate țările UE în Indexul Democrației întocmit de The Economist Intelligence Unit.

Dacă la exportul de banane suntem pe locul 56-57 din 153 de țări, la democrație suntem de-abia pe locul 72. Și, totuși, nu avem nicio jenă să exportăm ceva ce noi înșine nu mai avem.

Dăm sfaturi vecinilor cu cine să voteze și îi supraveghem să nu deraieze de la calea cea dreaptă. E bine că cel care duce peste graniță lumina înțelepciunii electorale este Lucian Mîndruță, omul care a recunoscut în mod repetat că dă rateuri îngrozitoare atunci când face astfel de recomandări, cerându-și scuze în mod repetate pentru că i-a susținut pe Iohannis, pe Băsescu și, mai nou, pe Nicușor Dan.

E bine, de asemeni, că pentru supravegherea corectitudinii alegerilor din Ungaria s-a deplasat la fața locului un membru USR, partid din care face parte și Clotilde Armând, cea care, alături de alți colegi useriști, umbla în voie printre sacii cu voturi de la alegerile locale din 2020.

Ne lipseau nouă multe, dar tupeu obraznic avem cu asupra de măsură.

E vremea să mergem mai departe. Să nu ne oprim doar la banane și democrație. A venit timpul să exportăm decență, bun-simț, principii, demnitate. Dacă tot nu le avem, de ce nu le-am vinde și altora?

