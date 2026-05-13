Ion Cristoiu: Nu mă interesează Summitul B9. Mă interesează în schimb Raportul INS despre dezastrul economic

În Pastila sa de miercuri, 13 mai, gazetarul Ion Cristoiu spune că nu este interesat de Summitul B9, ci mai degrabă de Raportul INS despre dezastrul economic din România.

„Am mai spus în câteva rânduri că nu mă interesează, nu mă interesează absolut deloc ceea ce se cheamă lucrările sau summitul B9 de la București. Și încep aici, citind din bla-bla-urile presei de partid și de stat. Unde au venit un șef de stat, mă rog, din Ungaria a venit ambasadorul Ungariei. Am înțeles că a venit sau urmează să vină însăși nevasta lui Zelenski împreună cu Zelenski, nevastă care se va întâlni cu tovarășa de viață, Krupskaia lui Nicușor Dan. Nu mă interesează, pentru că este ceva, o sindrofie, o acțiune ca pe vremuri. Nu congresul partidului, că ăla mai hotăra ceva pentru România, ci Congresul Frontului Democrației Populare sau Congresul Frontului Unității Socialiste. Era o hardughie din asta făcută de Ceaușescu ca să mimeze democrația. Unde, nu știu, erau mai multe organizații: ONG-urile de atunci, UTC-ul, sindicatele, organizațiile de femei și albine, crescătorii de pui și crescătorii de rațe, toate conduse de partid.

Era o prostie. Și acum, în cadrul NATO, două țări, prin 2015, Polonia și România, au hotărât ele să facă o chestie, un fel de talk-show. În cadrul NATO trebuie telespectatori? Unu: nu există alianțe regionale în cadrul NATO, pentru că totul contează doar prin NATO. Adică, dacă conducerea NATO zice că trebuie să trecem și Prutul, și Nistrul, și ce vrei tu, și Volga, trecem; dacă nu, nu. Ce să hotărască niște frecționiști la București, în frunte cu Zelenski și cu Nicușor Dan? Nimic. Doi: NATO e o organizație pe ducă, gata, veche. Deci, din punctul acesta de vedere, repet, nu e o organizație regională de alianțe regionale, cum era în perioada interbelică, să zicem Mica Înțelegere. Adică, în afara blocurilor militare și a puterilor din interiorul lor. Am zis noi: hai să facem și noi ceva acolo, să ne întâlnim, să ne dăm importanță și să putem ține conferințe de presă.

Singurele efecte asupra vieții românilor, a celor din București, sunt faptul că totul e blocat. Da, milițienii de-abia așteaptă să ne spună: „Stai pe loc, nu te mișca, nu trece!”, în timp ce sirenele trec și se freacă dintr-o parte într-alta, ducând delegațiile care stau cu fundul pe bancheta din spate sau în microbuze. Și faptul că, interesant așa, Nicușor Dan va spori videoteca de gesturi penibile de protocol, în care dă din mâini, din picioare, din cap, din buze, din toate părțile corpului, pentru a-și exprima timiditatea.

Mult mai grav, adevăratul eveniment este comunicatul Institutului Național de Statistică, un comunicat în urma căruia ar fi trebuit depusă o nouă moțiune de cenzură. Despre dezastrul românesc. În dezastru, vorba lui Victor Ponta, arde casa. Hai să vă citesc. Deci, este, cum să spun, față de 2010 încoace, România n-a mai trecut printr-un asemenea dezastru. Deci: al treilea trimestru de scădere economică, scăderea cu 1,7% a economiei în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025, accelerarea ratei inflației anualizate la 10,7%, scăderea producției industriale cu peste 2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025.

Ce să mai spun? Ăsta este, cum să zic, votul de neîncredere în acea coaliție condusă de Ilie Bolojan și în guvernarea lui Ilie Bolojan. Acest idol, mesia al tefeliștilor, al influencerilor, sigur, un mesia contra cost.

Da, această criză s-a adâncit în perioada actuală de criză politică și se va adânci. Nicușor Dan n-are niciun chef să ia o decizie, deoarece e ocupat cu B9 și cu nu știu ce. E ocupat că vine Zelenski și și-a călcat pantalonii pentru întâlnire. Deci se adâncește. Guvernul care va veni — n-aș vrea să fiu în pielea premierului — va lua în piept tot dezastrul de acum.

Deci nu mă interesează B9. Mă interesează însă dezastrul evidențiat de raportul INS.”, spune Ion Cristoiu.