Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”

Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”

27 sept. 2025, 11:01, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”
Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe” / Sursa FOTO: screenshot video

În ediția de sâmbătă, 27 septembrie, a emisiunii „Pastila lui Cristoiu”, reputatul jurnalist a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că, asemenea fostului șef de stat Traian Băsescu, exercită influență directă asupra Procurorului General și DNA în privința dosarelor care să fie declanșate.

Cu alte cuvinte, spune Ion Cristoiu, „Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”.

„Omul e nevolnic”

Cristoiu a început prin a remarca faptul că, de aproape cinci luni de mandat, Nicușor Dan nu a făcut nimic pentru țară:

„Peste puțin timp se vor împlini cinci luni de când Nicușor Dan a ajuns președintele României. În aceste cinci luni, dacă facem un bilanț, vom constata cu surprindere puține lucruri spuse și făcute de noul președinte. Este inutil să trec în revistă ce ar fi trebuit să facă președintele României. De ce nu face aproape nimic Nicușor Dan? Eu cred că din nevolnicie. Am mai explicat, omul e nevolnic, mereu îmi lasă impresia că-i cad pantalonii. Nu știu, poate că o face pe nevolnicul, poate că o face pe prostul. Deocamdată, dacă joacă teatru, joacă un teatru genial”.

Mai departe, jurnalistul arată pericolul izbucnirii unui război, cu România implicat direct: „Însă, putem spune că în cele cinci luni, pe lângă semnalul de alarmă tras aproape zilnic în legătură cu pericolul rusesc, vin rușii… Rusia este cel mai mare dușman al României. Aici, Nicușor Dan are un înaintaș celebru, este mareșalul Antonescu, el chiar a pornit un război zis și sfânt împotriva Rusiei, poate că îl pornește și Nicușor Dan după ce își găsește o curea la pantaloni”.

De ce atacă Nicușor Dan DNA

O mare parte din intervenția sa a fost dedicată criticii aduse modului în care șefii serviciilor de urmărire penală sunt tratați de președintele Nicușor Dan:

„Deci, pe lângă asta, avem permanenta criticare sau exprimarea nemulțumirii față de procurorul general și procurorul-șef al DNA. Cei doi își termină mandatul la anul, în martie. Nu înțeleg de ce ei sunt criticați aproape permanent de Nicușor Dan. Președintele e nemulțumit. Nu spune nimic despre ce se va întâmpla martie 2026, dar atunci va depinde și de Ministerul Justiției.

S-a întâmplat zilele trecute un fapt care ne-a dat o explicație de ce este în permanență nemulțumit Nicușor Dan de activitatea celor doi și de ce, practic, activitatea, mandatul lui Nicușor Dan la Cotroceni, în aceste 5 luni, se reduce, printre altele, la exprimarea nemulțumirii față de șeful DNA și șeful Parchetului General.

Un domn numit, fost arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Cătălin Dumitrașcu, a fost chemat la DNA și pus sub acuzare, citez aici, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu aprobarea PUZ-ului de pe str. Primăverii numărul 1. Domnul Dumitrașcu a fost denunțat la DNA pe vremuri de primarul general al Capitalei de atunci, Nicuşor Dan. Preşedintele și-a exprimat nemulțumirea nu demult, pe 5 septembrie, la Antena 3, în care a spus că, dacă vorbim de DNA, vom vedea că zone de mare corupție, cum este această zonă imobiliară, nu au fost atacate de DNA”.

De fapt, spune Cristoiu, jocul președintelui Nicușor Dan „este o șmecherie prin care el comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”.

Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Cele mai scumpe sortimente de carne din lume. Gustul e fabulos, prețurile sunt uriașe
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Toți regretă că nu au acționat la timp? ULTIMUL MESAJ PUBLIC transmis de Ioana Popescu înainte să moară. Internauții au făcut legătura cu un DETALIU TULBURĂTOR. Nimeni nu l-a luat în serios
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Este adevărat că ai nevoie de 10.000 de ore de practică pentru a deveni expert într-un domeniu?
MEDIU ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
12:22
ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
ACTUALITATE Nicușor Dan participă, luni, la înmormântarea CARDINALULUI Lucian Mureșan. „Figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”
12:01
Nicușor Dan participă, luni, la înmormântarea CARDINALULUI Lucian Mureșan. „Figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România”
EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală
11:23
Alegeri în Republica Moldova. Cu 2 zile înainte de VOT, Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din cursa electorală
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
11:00
Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
ACTUALITATE Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
10:45
Ziarul britanic The Guardian analizează alegerile parlamentare din Republica MOLDOVA. O miză majoră pentru viitorul țării
EXTERNE Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin
10:29
Rusia amenință deschis cu al TREILEA război mondial și acuză Ucraina că ar pregăti „operațiuni sub steag fals”, inclusiv în România. Scenariul terifiant, explicat de un oficial de la Kremlin