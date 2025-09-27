Ion Cristoiu: „Ca și Traian Băsescu, Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”

În ediția de sâmbătă, 27 septembrie, a emisiunii „Pastila lui Cristoiu”, reputatul jurnalist a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că, asemenea fostului șef de stat Traian Băsescu, exercită influență directă asupra Procurorului General și DNA în privința dosarelor care să fie declanșate.

Cu alte cuvinte, spune Ion Cristoiu, „Nicușor Dan comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”.

„Omul e nevolnic”

Cristoiu a început prin a remarca faptul că, de aproape cinci luni de mandat, Nicușor Dan nu a făcut nimic pentru țară:

„Peste puțin timp se vor împlini cinci luni de când Nicușor Dan a ajuns președintele României. În aceste cinci luni, dacă facem un bilanț, vom constata cu surprindere puține lucruri spuse și făcute de noul președinte. Este inutil să trec în revistă ce ar fi trebuit să facă președintele României. De ce nu face aproape nimic Nicușor Dan? Eu cred că din nevolnicie. Am mai explicat, omul e nevolnic, mereu îmi lasă impresia că-i cad pantalonii. Nu știu, poate că o face pe nevolnicul, poate că o face pe prostul. Deocamdată, dacă joacă teatru, joacă un teatru genial”.

Mai departe, jurnalistul arată pericolul izbucnirii unui război, cu România implicat direct: „Însă, putem spune că în cele cinci luni, pe lângă semnalul de alarmă tras aproape zilnic în legătură cu pericolul rusesc, vin rușii… Rusia este cel mai mare dușman al României. Aici, Nicușor Dan are un înaintaș celebru, este mareșalul Antonescu, el chiar a pornit un război zis și sfânt împotriva Rusiei, poate că îl pornește și Nicușor Dan după ce își găsește o curea la pantaloni”.

De ce atacă Nicușor Dan DNA

O mare parte din intervenția sa a fost dedicată criticii aduse modului în care șefii serviciilor de urmărire penală sunt tratați de președintele Nicușor Dan:

„Deci, pe lângă asta, avem permanenta criticare sau exprimarea nemulțumirii față de procurorul general și procurorul-șef al DNA. Cei doi își termină mandatul la anul, în martie. Nu înțeleg de ce ei sunt criticați aproape permanent de Nicușor Dan. Președintele e nemulțumit. Nu spune nimic despre ce se va întâmpla martie 2026, dar atunci va depinde și de Ministerul Justiției.

S-a întâmplat zilele trecute un fapt care ne-a dat o explicație de ce este în permanență nemulțumit Nicușor Dan de activitatea celor doi și de ce, practic, activitatea, mandatul lui Nicușor Dan la Cotroceni, în aceste 5 luni, se reduce, printre altele, la exprimarea nemulțumirii față de șeful DNA și șeful Parchetului General.

Un domn numit, fost arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Cătălin Dumitrașcu, a fost chemat la DNA și pus sub acuzare, citez aici, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu aprobarea PUZ-ului de pe str. Primăverii numărul 1. Domnul Dumitrașcu a fost denunțat la DNA pe vremuri de primarul general al Capitalei de atunci, Nicuşor Dan. Preşedintele și-a exprimat nemulțumirea nu demult, pe 5 septembrie, la Antena 3, în care a spus că, dacă vorbim de DNA, vom vedea că zone de mare corupție, cum este această zonă imobiliară, nu au fost atacate de DNA”.

De fapt, spune Cristoiu, jocul președintelui Nicușor Dan „este o șmecherie prin care el comandă DNA și Parchetului General pe cine să înhațe”.