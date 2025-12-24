Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Gabriel Oprea dezvăluie: Joe Biden mi-a cerut să accept relocarea în România a 3000 de mujahedini!

Ion Cristoiu: Gabriel Oprea dezvăluie: Joe Biden mi-a cerut să accept relocarea în România a 3000 de mujahedini!

24 dec. 2025, 12:00, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție dezvăluirile făcute de Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării Naționale.

„Apelând la formula unei spovedanii, Gabriel Oprea, fost vicepremier cu siguranța națională, cu securitatea națională, unul dintre politicienii de vizibilitate spectaculoasă cu ceva timp în urmă, face pe site-ul Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” o dezvăluire spectaculoasă. Anume că în 2015, vicepreședintele de atunci, Biden, a trimis un consilier, la București, și a cerut lui Gabriel Oprea, care era prim-ministru interimar, ca în România să fie relocați, citez: «Să fie relocați 3000 de mujahedini și a unei părți din familiile lor, într-o fostă unitate militară. Ulterior, cei 3000 de mujahedini au fost relocați în Albania. În septembrie 2022, Albania a întrerupt, oficial, relațiile diplomatice cu Iranul și a decis expulzarea personalului diplomatic iranian acuzând o agresiune de stat».

Prin această dezvăluire, domnul Gabriel Oprea precizează că e vorba de o execuție politică a domniei sale. Știți că a demisionat, a urmat un lung calvar de anchete DNA, unele sinistre în stilul binomului SRI-DNA de la vremea respectivă. A fost achitat în toate aceste anchete, dar a pierdut 10 ani din viață și, mai ales, i s-a întrerupt o carieră spectaculoasă în România postdecembristă”, a spus publicistul.

„Un fost demintar român îl acuză pe Biden că pe vremea când era vicepreședinte a cerut României să găzduiască 3000 de teroriști”

„Trecem peste spovedanie, chiar peste explicația execuției politice a domniei sale, și ne concentrăm atenția asupra aceste dezvăluiri. Și anume că vicepreședintele american de atunci, Biden, devenit ulterior președinte și, la ora actuală, ținta unei campanii de dezvăluiri din partea Administrației Trump, a cerut României ceva groznic. În stilul american. Această dezvăluire am menționat-o, a fost publicată pe acest site, dar n-a produs în presa din România nici măcar o adiere. (…) Un fost demintar român îl acuză pe Biden că pe vremea când era vicepreședinte a cerut României să găzduiască 3000 de teroriști”, a spus Ion Cristoiu.

„De ce a făcut dezvăluirile acum domnul Gabriel Oprea?”

„Desigur, întrebarea este de ce a făcut dezvăluirile acum domnul Gabriel Oprea? Poate și pentru că Administrația Trump este preocupată de a dezvălui multe dintre mișmașurile fostului președinte Biden. Reiau această dezvăluire în speranța că poate presa din România o va prelua și poate chiar o va comenta. Oricum, este o dezvăluire senzațională”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției
10:55, 23 Dec 2025
Ion Cristoiu: Nicușor Dan se află la Butoane în Operațiunea Statului Paralel Asaltul asupra Justiției
VIDEO Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!
11:21, 22 Dec 2025
Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!
VIDEO Ion Cristoiu: Oficiosul USR, HotNews, continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est
11:48, 21 Dec 2025
Ion Cristoiu: Oficiosul USR, HotNews, continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est
VIDEO Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost
12:18, 20 Dec 2025
Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost
VIDEO Ion Cristoiu: Eșec de proporții al UE în războiul cu Federația Rusă
11:22, 19 Dec 2025
Ion Cristoiu: Eșec de proporții al UE în războiul cu Federația Rusă
VIDEO Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
11:34, 18 Dec 2025
Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce vorbim singuri? Beneficii, explicații științifice și ce spun specialiștii
COMUNICAT ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
13:01
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
POLITICĂ Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
12:59
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
VIDEO Accident dezastruos în Italia. O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată arteră. Un local din zonă a fost spulberat
12:56
Accident dezastruos în Italia. O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată arteră. Un local din zonă a fost spulberat
JOBURI Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
12:51
Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
RĂZBOI Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
12:50
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
NEWS ALERT Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
12:49
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele

Cele mai noi