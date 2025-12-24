Ion Cristoiu: Gabriel Oprea dezvăluie: Joe Biden mi-a cerut să accept relocarea în România a 3000 de mujahedini!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție dezvăluirile făcute de Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării Naționale.

„Apelând la formula unei spovedanii, Gabriel Oprea, fost vicepremier cu siguranța națională, cu securitatea națională, unul dintre politicienii de vizibilitate spectaculoasă cu ceva timp în urmă, face pe site-ul Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” o dezvăluire spectaculoasă. Anume că în 2015, vicepreședintele de atunci, Biden, a trimis un consilier, la București, și a cerut lui Gabriel Oprea, care era prim-ministru interimar, ca în România să fie relocați, citez: «Să fie relocați 3000 de mujahedini și a unei părți din familiile lor, într-o fostă unitate militară. Ulterior, cei 3000 de mujahedini au fost relocați în Albania. În septembrie 2022, Albania a întrerupt, oficial, relațiile diplomatice cu Iranul și a decis expulzarea personalului diplomatic iranian acuzând o agresiune de stat». Prin această dezvăluire, domnul Gabriel Oprea precizează că e vorba de o execuție politică a domniei sale. Știți că a demisionat, a urmat un lung calvar de anchete DNA, unele sinistre în stilul binomului SRI-DNA de la vremea respectivă. A fost achitat în toate aceste anchete, dar a pierdut 10 ani din viață și, mai ales, i s-a întrerupt o carieră spectaculoasă în România postdecembristă”, a spus publicistul.

„Un fost demintar român îl acuză pe Biden că pe vremea când era vicepreședinte a cerut României să găzduiască 3000 de teroriști”

„Trecem peste spovedanie, chiar peste explicația execuției politice a domniei sale, și ne concentrăm atenția asupra aceste dezvăluiri. Și anume că vicepreședintele american de atunci, Biden, devenit ulterior președinte și, la ora actuală, ținta unei campanii de dezvăluiri din partea Administrației Trump, a cerut României ceva groznic. În stilul american. Această dezvăluire am menționat-o, a fost publicată pe acest site, dar n-a produs în presa din România nici măcar o adiere. (…) Un fost demintar român îl acuză pe Biden că pe vremea când era vicepreședinte a cerut României să găzduiască 3000 de teroriști”, a spus Ion Cristoiu.

„De ce a făcut dezvăluirile acum domnul Gabriel Oprea?”

„Desigur, întrebarea este de ce a făcut dezvăluirile acum domnul Gabriel Oprea? Poate și pentru că Administrația Trump este preocupată de a dezvălui multe dintre mișmașurile fostului președinte Biden. Reiau această dezvăluire în speranța că poate presa din România o va prelua și poate chiar o va comenta. Oricum, este o dezvăluire senzațională”, a conchis publicistul.

