Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!

Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l ierte pe Nicușor Dan, că nu știe ce face!

22 dec. 2025, 11:21, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații.

„Ca să fiu corect, citând presa noastră, inclusiv presa tefelistă, la întâlnirea de la Cotroceni, convocată de Nicușor Dan, din cei 1.000 de magistrați despre care se spune că au semnat o petiție pentru a semnala neregulile din Justiție, au venit numai 12 inși. Din ce se vede până acum, cei 12 au venit pentru a se plânge de problemele pe care le au. Un domn, care zice că s-a pensionat la 51 de ani cu o pensie frumușică, susține că nu s-a pensionat ca să pună mâna pe pensia babană, ci că s-a săturat de sistem. Alte persoane s-au plâns de promovări, de cum sunt repartizați în completele de judecată.

Așa cum s-a văzut și din istorisirea făcută ieri de Nicușor Dan, după ce a citit personal aproape 2.000 de pagini de sesizări trimise la invitația adresată de el, este limpede că e vorba de nemulțumiri tipice lumii acesteia din Justiție. Eu v-am spus că n-am nicio încredere în justiția română ca om care a avut procese și pe care le-a pierdut pe nedrept.

Am fost victima multor abuzuri ale judecătorilor, inclusiv unul incalificabil. Judecătoarea a dat voie să se publice documente pe care ea mi le-a arătat ca fiind secrete. Am fost la toate aceste procese, am venit cu decizia de a evita orice proces. Este ceva groaznic. Impresia mea a fost a că judecătoarele care mi-au analizat dosarul erau supărate fie că le-au căzut firul de la ciorap, fie că le-au bătut ibovnicul azi-noapte, fie că nu le-a ieșit ciorba de dimineață. Am zis părerea mea despre justiție”, a spus Ion Cristoiu.

„Tot ceea ce face el acum în legătură cu judecătorii e de neînțeles”

„Este părerea unui cetățean. În această lume, ca și cea din lumea medicilor, există tot felul de nemulțumiri. Și la mine au venit unii judecători să se plângă. În această hărmălaie de intestine deranjate, care ghiorțăie, pârâie s-a implicat președintele României. Și care a hotărât să rezolve el nemulțumirile, plângerile a 12 inși. Pentru a justifica eșecul, Nicușor Dan a susținut ieri că magistrații se tem că i-au propus să fie luați de prin benzinării, să vină mascații ca să justifice eșeul.

Hai să fim serioși. Dacă s-au dus numai 12 inși, nu s-a întâmplat asta, nu văd de ce mai judecă ei. El a anunțat un referendum, deci tot ceea ce face el acum în legătură cu judecătorii e de neînțeles. (…) Tot ceea ce face el acum se înscrie în lungul șir de fapte inexplicabile prin care Nicușor Dan reușește cu brio să compromită imaginea de președinte.

Acum, prin această convocare și acest tărăboi cu justiția, nu face altceva decât să compromită și justiția din România. (…) A reușit și asta. Și atunci sigur că toată lumea se întreabă ce e cu omul ăsta, ce probleme are. Eu nu pot să spun decât atât: Nicușor Dan să-l ierte Dumnezeu, că nu știe ce face”, a mai spus publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost

Ion Cristoiu: Eșec de proporții al UE în războiul cu Federația Rusă

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Oficiosul USR, HotNews, continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est
11:48
Ion Cristoiu: Oficiosul USR, HotNews, continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est
VIDEO Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost
12:18, 20 Dec 2025
Ion Cristoiu: Sunteți siguri că Nicușor Dan a fost la ședința Consiliului European? Judecând după declarațiile sale se pare că n-a fost
VIDEO Ion Cristoiu: Eșec de proporții al UE în războiul cu Federația Rusă
11:22, 19 Dec 2025
Ion Cristoiu: Eșec de proporții al UE în războiul cu Federația Rusă
VIDEO Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
11:34, 18 Dec 2025
Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
VIDEO Ion Cristoiu: E AUR complicele USR în Diversiunea împotriva lui Cătălin Predoiu?!
11:20, 17 Dec 2025
Ion Cristoiu: E AUR complicele USR în Diversiunea împotriva lui Cătălin Predoiu?!
VIDEO Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
11:31, 16 Dec 2025
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou, după scandalul iscat de câștigarea Alessiei Pop la Vocea României. Ce s-a întâmplat pe loc?
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Dezamăgirea modifică chimia creierului și comportamentul, arată un studiu efectuat pe șoareci
ECONOMIE Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
12:26
Planul giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa pe colete mici impusă de UE. Marii beneficiari ai măsurii suplimentare
FLASH NEWS Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
12:24
Cum s-a sucit CTP peste noapte în problema Referendumului anunțat de Nicușor Dan. Ieri era „o bună inițiativă”, azi „președintele are creier pane”
FLASH NEWS Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
11:52
Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii
LIVE UPDATE 🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”
11:39
🚨 RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.397. Negocieri pentru pace la Miami. „Discuții productive și constructive”

Cele mai noi