Jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a vorbit în cea mai recentă pastilă video a sa, că Hotnews continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est.

Doi tefeliști de la oficiosul USR Hotnews au avut extraordinară inițiativă de a se duce să ia interviu unui surd, comentează gazetarul Ion Crisotiu. Surdul este celebrul veteran Vasile Banu, decorat de Nicușor Dan de 1 decembrie, ca simbol al decorării Armatei Române din campania din Est. Unu de 107 ani, cred că nici nu știe că a fost decorat. Da, întrebarea este, nu și-au dat seama că nu poți să iei un interviu? Ba da, pentru că ei nu sunt prostălăi, ei sunt jegoși. De fapt, nu e vorba de niciun interviu. Așa să zicem un, o acțiune gazetărească…

Hai să vedem care este adevărul. Pentru că decorarea lui Vasile Banu a fost singurul, singura persoană decorată de 1 decembrie, când tradiția cerea, ca de 1 decembrie, să fie decorați pe bandă rulantă, toți besen-cizme din servicii, armată, poliție, toți, după ce mâncau ciolanu cu fasole și-și umpleau burdihanul, toți besen-cizme așteptau să fie decorați, că na, au luptat acolo pe front, cu ibovnicile, cu afacerile, cu cum să zic, cu ciolanu cu fasole. Luptă grea, trebuie o decorație. Nicușor Dan, pe care continuăm să nu-l simpatizăm, a făcut un gest extraordinar și anume nu i-a ridicat în grad de fapt, va să zică, are un grad. Să mai ia ei ceva parade acolo și să mai pun niște…, să-și amplifice epoleții.

L-a decorat pe veteranul Vasile Banu care a participat cu Armata română campania din est. Imediat besen-cizme din sistem au apăsat pe un buton și s-a pornit o campanie nu împotriva lui Nicușor Dan pe tema cum de a îndrăznit să decoreze prin intermediul decorării sau prin decorarea vetranului Armata Română între 41 și 44, deci pe frontul de Est. Armata Română care a luptat cu bolșevicii, deoarece cum de ce Armata Română a făcut prăpăd? Adică a fost o armată crudă, a omorât, evrei, a violat? A. Deci fost o armată, spuneau nepoții lui Brucan, care au răspuns la apăsarea pe buton ,nu merită decât cum să spun ura, dacă nu scuipatul, pentru că se așează la același grad de cruzime și de comitere de abuzuri, de crime ca și Armata germană. Așa cum am arătat într-un jurnal video, partea sovietică din timpul războiului, jurnaliști, scriitori, istorici militari, lideri politici au o altă părere despre Armata Română.

USR nu urmărește decât să discrediteze prin manipulare tot ce mai putem numi cât de cât românism în țara asta

Sigur, o părere. Dar în nici într-un caz Armata Română nu e văzut pe același grad, la același nivel în materie de cruzime, cu armata germană. Da, cu toate acestea, luând tot felul de istorici așa-zis istorici, mai ales influențati de anumite cercuri, s-a reușit în presa tefelistă să se creeze această imagine de pe armată. Cei doi tefeliști, de fapt, folosesc pretextul acestui interviu pentru a lansa un nou atac la adresa armatei române din pentru campania din est, ceea ce confirmă că Hotnews este un oficios al USR. Care partid nu urmărește altceva decât să, cum să zic, să discrediteze prin manipulare, prin falsuri mediatice, tot ce mai putem numi cât de cât românism în țara asta, încheie Ion Cristoiu.