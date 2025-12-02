Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „De Ziua ei, România s-a trezit cu o flegmă scuipată în obraz de președintele Nicușor Dan”

Ion Cristoiu: „De Ziua ei, România s-a trezit cu o flegmă scuipată în obraz de președintele Nicușor Dan”

02 dec. 2025, 10:46, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre parada de 1 Decembrie. Publicistul susține că de Ziua României nu au rost manifestările marțiale, pentru că Unirea a fost făcută de civili, politicieni, nu de Armată. Mai mult, de Ziua Națională, Nicușor Dan i-a dat o flegmă României între ochi, afirmă Ion Cristoiu.

Luni, 01/12/2025 a fost Ziua Națională a României. Potrivit tradiției, la nivel de președinție s-au petrecut două evenimente. Unu parada militară, la care președintele a fost prezent, deci putem spune că parada militară face parte din programul prezidențial de sărbătorire a Zilei Naționale. În paranteză fie spus, mi se pare că e o mare neghiobie să faci paradă militară de Ziua Națională a României, fie și pentru faptul că noi nu avem ce arăta la parada militară. Eu cred că ar trebui să ne întoarcem la, nu știu, adunare festivă, spectacol, montaj literar-artistic, pentru că totuși Marea Unire nu a fost făcută de militari și a fost făcută de civili, mă rog.

Al doilea eveniment îl reprezintă tot așa, tradițional, recepția de la Cotroceni. Nicușor Dan a evitat să se uite sau au fost, s-a avut grijă ca el să nu se uite la avioane, deoarece n-au fost avioane, remarcă publicistul.

Eu cred că cei de la armată s-au gândit că sigur se uită când trec avioanele, că el nu se poate stăpâni. Ba chiar era riscul să și alerge, că așa aleargă. Copile uite mamă, avionul, un copil mai mare, și nu au mai fost. N-au mai trecut avioane. A avut loc acea paranghelie sinistră numită baia de mulțime, cultivată agresiv până la grețos de către Antena3 ca fiind un moment unic. Eu i-am zis băieți de mulțime, deoarece s-a făcut un cerc din sepepistele lui Pahonțu, acest Gavrilă Marinescu al președinților României, președinților succesivi, și intra câte unu ca o oaie la strungă, la tuns, se poza cu președintele. Înainte de a intra era întrebată dacă persoana pe post de oaie, nu dacă are lână, ci dacă e cu Nicușor Dan sau cu Ilie Bolojan.

Recepția a adus anul acesta o noutate, și anume transformarea ei în mare crăpelniță. De când a venit ca președinte, Nicușor Dan și-a făcut un obicei prost din a trânti crăpelniți marcă a la Cotroceni, cu diferite prilejuri. Și pentru ca la aceste crăpenițe invitații lui, care sunt de regulă tefeliști și tefeliste și sunt flămânzi, flămânzi la propriu, și nemuri proaste, că numai un neam prost se duce o recepție ca să o înfulece, oamenii de bun simț sau de bun gust se duc la recepție, mă rog, pentru atmosferă, să socializeze. Și aseară la recepție am fost, am văzut spectacolul tuturor tefeliștilor scoși de prin văgăuni, de prin cartiere, de prin tuneluri, că mulți dintre ei sunt mai rău decât oamenii străzii care au fost invitații la Cotroceni și bântuiau după mâncare, mâncare, crăpelniță și după selfie.

Al doilea moment, sau poate cel mai important moment, al recepției a fost o cuvântare. Un discurs pe care președinte îl ține de Ziua Națională a României. Și aici am avut de-a face cu o premieră de Ziua Națională a României. Nicușor Dan i-a dat o flegmă României între ochi. Așa este. A spus că este o țară coruptă, o țară cu o educație, sistem educativ prost, o țară, cum să zic, cu un sistem de sănătate la pământ. Sigur, s-a referit și la anularea legilor, care este obsesia lui.

S-a văzut încă o dată totala inadecvare a lui Nicușor Dan la funcția de președinte.

