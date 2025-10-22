Ion Cristoiu: Legea Magistraților a fost respinsă de CCR numai și numai din cauza lui Ilie Bolojan

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat, în cea mai recentă „pastilă” a sa, decizia Curții Constituționale de a respinge Legea Magistraților, acesta l-a găsit vinovat pe Ilie Bolojan pentru hotărârea instituției.

„Indiscutabil, coaliția de guvernare e împărțită categoric în două, pe de o parte avem gruparea PNL – USR din PNL gruparea USR, deci avem, de fapt, o grupare USR pentru că nu e vorba de Partidul Național Liberal, ci tot de USR condus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz. De cealaltă parte este Partidul Social Democrat, ar rămâne UDMR care în stilul specific este o ușă, nu balama, e așa ca de baruri din westernuri americane, batantă. Tot dezastru, 99% din dezastrul din administrarea țării, de către Guvernul Ilie Bolojan își are cauza în această categorică împărțire. Bizară, deoarece PSD asigură majoritatea acestei coaliții și PSD asigură bunăstarea de premier a lui Ilie Bolojan care în vremuri normale nu ar fi trebuit să fie premier, deoarece este șeful unui partid care s-a clasat pe locul trei la alegeri și celălalt nu știu, locul 4 USR. Asta este România.

Din cauza aceste împărțiri, ieri presa a fost inundată pe surse cu imaginea unui scandal în cadrul ședinței coaliției în care a fost scandal Sorin Grindeanu care vrea să ajungă din interimar, președinte, și-a luat haina și a plecat, având în vedere că există o presă plătită din gruparea USR-istă și de Guvern, imaginea a fost a unui Sorin Grindeanu care își ia haina și pleacă și de aici eterna teză că PSD face rău coaliției și guvernării și ar trebui să plece în opoziție, să lase țara să fie guvernată doar de USR-iști, gen Oana Țoiu.

Însă, în absența unei minime comunicări organizaționale ale coaliției, nu s-a știut adevărul despre acest conflict. Nu sunt un admirator al lui Sorin Grindeanu, însă în cazul de față a avut dreptate și pe scurt, lucrurile stau în felul următor: CCR a respins legea pensiilor, nu pe formă, cum ar susține Cătălin Tolontan, ci pentru că Guvernul nu a ținut cont, a tratat cu „hai, sictir”, avizul CSM. Sigur, dacă scrie la carte că trebuie avizul CSM, trebuia luat și pentru faptul că CSM reprezintă a doua putere în stat, când executivul propune o lege care vizează cea de-a doua putere, atunci sigur că trebuie să țină cont și de punctul de vedere al acestei puteri.

Cum de s-a tratat cu sictir acest aviz CSM, Bolojan a zis că îl doare în cot de CSM, este unul din zecile de exemple de legi, luate de Ilie Bolojan cu o gașcă de acolo de la Oradea, cu care se închide în birou și acolo deschide ușa și aruncă un nou proiect de lege. Pentru asta ar fi trebuit să demisioneze pentru că CSM a respins, nu, CCR-ul din cauza lui. El vrea: luăm forma veche a legii, o facem tot noi și nu mai ținem cont de CSM și Sorin Grideanu a zis un colectiv al coaliției. El nu vrea, nu e om de onoare, dacă era demisiona, dar este un berbece, un bătut în cap.”, a spus Ion Cristoiu.