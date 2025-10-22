Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Legea Magistraților a fost respinsă de CCR numai și numai din cauza lui Ilie Bolojan

Ion Cristoiu: Legea Magistraților a fost respinsă de CCR numai și numai din cauza lui Ilie Bolojan

22 oct. 2025, 10:15, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: Legea Magistraților a fost respinsă de CCR numai și numai din cauza lui Ilie Bolojan

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat, în cea mai recentă „pastilă” a sa, decizia Curții Constituționale de a respinge Legea Magistraților, acesta l-a găsit vinovat pe Ilie Bolojan pentru hotărârea instituției.

„Indiscutabil, coaliția de guvernare e împărțită categoric în două, pe de o parte avem gruparea PNL – USR din PNL gruparea USR, deci avem, de fapt, o grupare USR pentru că nu e vorba de Partidul Național Liberal, ci tot de USR condus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz. De cealaltă parte este Partidul Social Democrat, ar rămâne UDMR care în stilul specific este o ușă, nu balama, e așa ca de baruri din westernuri americane, batantă. Tot dezastru, 99% din dezastrul din administrarea țării, de către Guvernul Ilie Bolojan își are cauza în această categorică împărțire. Bizară, deoarece PSD asigură majoritatea acestei coaliții și PSD asigură bunăstarea de premier a lui Ilie Bolojan care în vremuri normale nu ar fi trebuit să fie premier, deoarece este șeful unui partid care s-a clasat pe locul trei la alegeri și celălalt nu știu, locul 4 USR. Asta este România.

Din cauza aceste împărțiri, ieri presa a fost inundată pe surse cu imaginea unui scandal în cadrul ședinței coaliției în care a fost scandal Sorin Grindeanu care vrea să ajungă din interimar, președinte, și-a luat haina și a plecat, având în vedere că există o presă plătită din gruparea USR-istă și de Guvern, imaginea a fost a unui Sorin Grindeanu care își ia haina și pleacă și de aici eterna teză că PSD face rău coaliției și guvernării și ar trebui să plece în opoziție, să lase țara să fie guvernată doar de USR-iști, gen Oana Țoiu.

Însă, în absența unei minime comunicări organizaționale ale coaliției, nu s-a știut adevărul despre acest conflict. Nu sunt un admirator al lui Sorin Grindeanu, însă în cazul de față a avut dreptate și pe scurt, lucrurile stau în felul următor: CCR a respins legea pensiilor, nu pe formă, cum ar susține Cătălin Tolontan, ci pentru că Guvernul nu a ținut cont, a tratat cu „hai, sictir”, avizul CSM. Sigur, dacă scrie la carte că trebuie avizul CSM, trebuia luat și pentru faptul că CSM reprezintă a doua putere în stat, când executivul propune o lege care vizează cea de-a doua putere, atunci sigur că trebuie să țină cont și de punctul de vedere al acestei puteri.

Cum de s-a tratat cu sictir acest aviz CSM, Bolojan a zis că îl doare în cot de CSM, este unul din zecile de exemple de legi, luate de Ilie Bolojan cu o gașcă de acolo de la Oradea, cu care se închide în birou și acolo deschide ușa și aruncă un nou proiect de lege. Pentru asta ar fi trebuit să demisioneze pentru că CSM a respins, nu, CCR-ul din cauza lui. El vrea: luăm forma veche a legii, o facem tot noi și nu mai ținem cont de CSM și Sorin Grideanu a zis un colectiv al coaliției. El nu vrea, nu e om de onoare, dacă era demisiona, dar este un berbece, un bătut în cap.”, a spus Ion Cristoiu.

Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
,,Să deschidă ochii, Doamne…atât vreau” Alexandra este adolescenta care se zbate între viață și moarte după explozia din Rahova! Tânăra a căzut de la etajul 7 până la etajul 5
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Evz.ro
Carne de porc infectată cu pestă porcină, retrasă de pe piață
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Corneliu Botgros, noi declarații despre moartea Andreei Cuciuc: "Am văzut cum a făcut...". Unul dintre profesorii Andreei Cuciuc a amuțit când a auzit: "Cum? Este imposibil". MĂRTURIA care a oprit respirația tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. În ce țară este abia anul 2016?