Ion Cristoiu: Nicușor Dan are un Proiect de țară... să candideze pentru un nou mandat!

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat, în cea mai recentă „pastilă” video a sa, interviul acordat de președintele României, Nicușor Dan, postului Antena 1.

Astfel, el vorbește despre un Proiectul de țară al „chiriașului” de la Palatul Cotroceni: „Să candideze pentru un nou mandat!”.

„Nicușor Dan a acordat un interviu Sandrei Stoicescu, de la Observator TV/Antena 1. Reamintesc adevărul că președintele României a început seria lui de interviuri în calitate de «chiriaș» al Cotroceniului, cu Sandra Stoicescu (…) Nu știu încă ratingul acestei noi intervenții și eu m-am uitat, așa cum am spus în jurnalul meu video de aseară, numai și numai din acribie profesională. Am zis că eram sigur că nu spune nimic, că va fi o, cum să zic așa, un fel de vânturare de apă. (…) Erau șanse ca acest dialog să depășească nivelul lucrurilor mărunte de care care îl definesc – ca preocupare – pe Nicușor Dan, de pe vremea când era ONG-st, primar, acum este președinte. Are această, cum să zic, manie, boală… eu am întâlnit-o la Nicolae al II-lea, nefericitul țar al Rusiei, care a dus Rusia la Revoluția bolșevică și care avea această chestiune, ca și Nicușor, adică dintr-un ansamblu al guvernării, administrării țării, care are mii de probleme, el se concentra pe o chestie, la un moment dat, nu știu, pe schimbarea de nume în Rusia. A venit 1905, a venit Revoluția din februarie… el tot cu aia era, era incapabil.

Așa e și el, Nicușor Dan este faimosul primar care s-a ocupat patru ani de țevi. Atât. Nu s-a ocupat de nimic, de cadastru, de străzi, de parcuri… Nu, nu! Pentru el erau țevile. Acum, are și el niște idei fixe. Sandra Stoicescu a venit cu un sondaj ISPOS/Antena 3, privind încrederea în politică… interesant. Și a venit vorba, la un moment dat, de un sondaj care arată că Nicolae Ceaușescu, dintre toți președinții României, se bucură de cea mai mare încredere. Întrebat de ce, Nicușor Dan a avut aici un răspuns corect. A spus… «Nicolae Ceaușescu avea un proiect de țară, ceea ce noi, în tranziție, nu am avut». Și, evident, Sandra Stoicescu l-a întrebat… «Care este proiectul dumneavoastră de țară?» Și Nicușor Dan, v-ați seama de răspunsul rapid… «Să ajutăm Ucraina!», confirmând încă o dată că alegerile au fost anulate pentru ca el să fie garanția din partea marilor puteri sau și a Uniunii Europene că aici e un roboțel care nu sare de pe șinele cu ajutorul dat Ucrainei.

În rest, a zis că are câteva idei, deci nu se încheagă într-un proiect, dar ne-a anunțat că are un proiect de țară și anume să candideze pentru un nou mandat. Stimați compatrioți, eu am trăit, am văzut, ca jurnalist, toate președințiile post-decembriste. Eu nu am pomenit, până acum, ca un președinte, după nici șase luni de administrare a țării, să anunțe că va candida pentru al doilea mandat. Nicușor Dan… el nici măcar nu-și dă seama, el nici măcar nu-i președinte, el încă nu s-a trezit. Așa, știți, ca omul ăla care încă se mai șterge la ochi să vadă dacă visează sau s-a trezit și, gata, vrea să mai fie încă un mandat. E limpede, va fi un dezastru, pentru că la ceea ce nu face, adică singurul lucru pe care îl va face… se va zbate să mai facă un nou mandat. Deci proiectul de țară al lui Nicușor Dan este să stea 10 ani președinte. Doamne, ce blestem pe țara asta!”, a spus Ion Cristoiu.