Ion Cristoiu: O bizarerie de interes național... Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor!

În cea mai recentă „pastilă” a sa, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu vorbește despre „o bizarerie de interes național: Oana Țoiu nu i-a dat lui Rubio Raportul lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor!”…

„În cartea sa despre Nicolae Ceaușescu în 1989, Teodor Brateș (jurnalist de radio și televiziune, fost redactor-șef adjunct în decembrie 1989 la programul Actualități din TVR-n.r.) evidențiază în neumărate rânduri efortul cerut de deslușirea comunicatelor oficiale primind întâlnirile externe ale lui Nicolae Ceaușescu. Era o adevărată știință, ea a fost numită «Kremlinologie» după efortul depus de analiștii străini pentru a ghici ce se întâmplă în spatele ușelor închise de la Kremlin, după comunicate, după fotografii, după așezarea la tribuna paradelor de 7 noiembrie. La fel și la noi, analiștii, chiar și eu mă număram printre ei, precum Teodor Brateș încercau să deslușească adevărul din spatele unor întâlniri. Era normal să facem un efort, deoarece era păstrat în secret. Nici înainte, nici după nu apăreau amănunte despre cum s-a perfectat întâlnirea dintre Ceaușescu și un conducător, venit în vizită sau la care se dusese Nicolae Ceaușescu în vizita, ce s-a discutat…

Abia după 1989, când au apărut stenograme ținute la secret, ne-am dat seama de, de exemplu, de discuțiile dintre Nicolae Ciaușescui și Henry Kissinger ca reprezentant al Americii pentru a stabili pacea între SUA și Vietnam sau pacea în Orientul apropiat. Noi suntem după 35 de ani de la dobândirea rației de libertate, teoretic, România este o țară democratică și, în consecință, este o țară marcată de transparență, o țară unde instituțiile statului, demnitarii, în frunte cu președintele, sunt obligate și obligați, apropo de demnitari, să ne ofere cât mai multe amănunte în legătură cu acțiunile lor. Cu atât mai mult se impuneau amănunte în legătură cu această misterioasă întâlnire bilaterală dintre Marco Rubio și Oana Țoiu de pe 8 octombrie, pentru că ea a stârnit în țară controverse pătimașe, suveraniști vs. internaționaliști, trumpiști vs pro-europeni. Și această controversă a fost alimentată fatal de secretomania păstrată de Oana Țoiu, de Ministerul Afacerilor Externe al României.

Din punctul de vedere al americanilor, noi nu pretindem transparență pentru că nu suntem cetățeni americani. Marco Rubio (Secretar de stat al Statelor Unite ale Americii-n.r) s-a mulțumit să pună pe site-ul Departamentului de Stat, la o zi după întâlnire, un text plin de clișee, stim că nu a scris nimic pe contul X, nu a dat, adică el personal nu a făcut din această întâlnire un eveniment al vieții politice americane și, cu atât mai puțin, internaționale. Însă, nu știm dacă Marco Rubio a chemat-o pe 8 octombrie sau i-a transmis Oanei Țoiu cum o să găsească loc în agendă, ea a venit în România, habar nu avem. Știm, însă, că a durat jumătate de oră și (…) practic s-a discutat 20 de minute, din care nu știm ce a zis unul, nu știm ce a a zis celălalt.

Însă, în cadrul oricărei întâlniri bilaterale la un asemenea nivel se discută dosare. Din câte am văzut, nu s-a discutat niciun dosar, dar mai ales, la o asemenea întâlnire, România e obligată să abordeze anumite teme. Din ce spune Oana Țoiu și din comunicatul lui Rubio, nu rezultă că partea română a ridicat problema anulării alegerilor. Din câte știți, «Regimul Nicușor Dan», Partidele pro-europene sunt obsedate de ceea ce s-a numit de a convinge Administrația Americană că alegerile au fost anulate corect, că România a fost salvată, că rușii interveneau. Replica americană a fost declarația lui Vance (J.D. Vance, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii-n.r.) de la München și am putea spune o anumită răceală cu care ne-au scos din programul de vize. Și noi tot am spus că încercăm să convingem Administrația Americană pe diferite căi de faptul că avem dreptate. Acum era o cale.

Nu era normal ca Oana Țoiu să ia acel raport prezentat de Nicușor Dan ca fiind un raport istoric, un raport pe care l-a prezentat partenerilor din Uniunea Europeană și să-l dea lui Rubio, că din punct de vedere al lui Nicușor Dan este un raport zdrobitor, un raport convingător. Este o ciudăținie că nu a dat acest raport. Cum de nu l-a prezentat? Că, încă o dată, potrivit lui Nicușor Dan, este raportul care convinge orice administrație că alegerile au fost anulate corect”, a spus Ion Cristoiu.