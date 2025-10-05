Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Prin vot, cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei!

05 oct. 2025, 11:24, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție alegerile din Cehia.

„Partidul fostului premier ceh Babiš a câștigat confortabil în alegerile parlamentare din Cehia. Deși și acolo mașinăria plătită a Uniunii Europene a vânturat teza candidat pro-rus, candidat care vrea să scoată Cehia din Uniunea Europeană și din NATO. Chestia n-a ținut. De ce? Pentru că cehii sunt un popor eminamente democratic. Au trecut la comunism pe cale democratică, prin revoluție de catifea. Și la capitalism, tot pe cale democratică, prin revoluție de catifea.

La noi, unde am trecut la capitalism printr-o baie de sânge provocată, în principal, de diversiunea cu teroriștii, țară în care a fost împușcat conducătorul statului, în urma unui proces care va intra în analele lumii ca primitiv, sălbatic. Nici măcar ca ilegal. E puțin spus ilegal. La noi, această propagandă stupidă ține. Chiar și acum, în presa din România, presa miluită de partide, de Uniunea Europeană, se afirmă că în Cehia au câștigat pro-rușii sau au câștigat cei care sunt împotriva Ucrainei”, a spus publicistul.

Ion Cristoiu: „Babiš se consideră un «trumpist»”

„Nimic mai fals. În Cehia, după această legislatură, sub conducerea unei formațiuni de centru-dreapta, s-a promovat una dintre cele mai cumplite măsuri de austeritate. Nu prea diferită de politica de cruzimea coaliției așa-zise pro-europene. Piața cotidiană s-a înrăutățit drastic, spectaculos și a crescut inflația. Babiš a venit cu această temă de campanie: «Hai să mai renunțăm la măsurile de austeritate». A promis chiar avantaje fiscale.

În cadrul campaniei duse de Babiš, un rol aparte l-a avut invocarea ajutorului dat Ucrainei. Babiš se consideră un «trumpist». Nu se definește prin atitudinea față de Rusia, Ucraina sau China. Se definește prin punerea intereselor unei țări pe care o conduci înaintea tuturor intereselor NATO, Uniunii Europene, ONU. Babiš este «trumpist», pentru că el a spus că înainte de toate este interesul cehilor”, a spus Ion Cristoiu.

„Interesul să micșoreze, dacă nu chiar să renunțe la ajutorul dat Ucrainei, deoarece acest ajutor economic substanțial a dus și la reducerea drastică a nivelului de trai. Chestiunea ajutorului ucrainean dat de Cehia nu a făcut parte dintr-o bătălie geopolitică pro-Rusia, pro-China, pro-Ucraina, pro-America, ci dintr-o bătălie pe plan intern. (…) Pe zi ce trece, vedem o Ucraină tot mai tupeistă, o Ucraină a lui Zelenski care bate cu pumnul în masă ca să tot să-i dăm bani. (…) Țările, precum Cehia, care și-au rupt de la gură și au dat Ucrainei ajutor… păi, voi creșteți bursele și noi le scădem? Același lucru ar trebui spus și în România. Ajutorul dat Ucrainei este ținut la secret. (…) În aceste condiții, și noi trebuie să punem problema. Pe de-o parte, ni se cere, e austeritate, s-a redus drastic nivelul de trai, pe de altă parte, nu auzim din partea lui Nicușor Dan și a lui Ilie Bolojan și a lui Sorin Grindeanu decât să continuăm să ajutăm Ucraina”, a mai spus publicistul.

