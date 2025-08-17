Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: Ca să facă față lui Donald Trump, nepoțica de Zelenski ia cu el trei unchi, un uncheșel, o mătușă și o mătușică

Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: Ca să facă față lui Donald Trump, nepoțica de Zelenski ia cu el trei unchi, un uncheșel, o mătușă și o mătușică

17 aug. 2025, 16:06, Pastila lui Cristoiu
Gazetarul Ion Cristoiu, la „Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00”, vorbește despre știrea zilei: Președintele Volodimir Zelenski se va duce la Casa Albă, pentru o discuție cu președintele Donald Trump. Discuțiile vor fi despre începerea negocierilor de pace privind încetarea războiului ruso-ucrainean. Însă, pentru a nu se mai repeta situația de la întâlnirea de pe 28 februarie,  președintele ucrainean a anunțat că nu va fi singur…

„O știre care a făcut înconjurul lumii ne anunța că luni, în Biroul Oval, va avea o întâlnire între președintele Trump și vicepreședintele Vance și Volodimir Zelenski, șeful statului ucrainean, pentru a discuta posibilitatea încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia, ca urmare a întâlnirii în Alaska. Repet, înainte de întâlnirea ruso-americană, partea americană a susținut prin Donald Trump că la această întâlnire se vor discuta condițiile unui armistițiu și a unor tratative de pace. Se va apela la armistițiu ca între Coreea de Nord și Coreea de Sud, care durează din 1953. La întâlnire, Donald Trump și-a schimbat poziția și a căzut de acord cu Vladimir Putin că nu are niciun rost de armistițiu și să se treacă direct la negocieri de pace, la acord de pace. Acest acord va fi între Ucraina și Rusia, eventual, garantat de o superputere -America. Pentru aceasta, Trump l-a invitat pe șeful statului ucrainean care trebuie să accepte,  pentru a-i prezenta punctele de vedere ruso-americane cu privire la tratativele de pace. Se prevede pentru prima dată garanții de securitate din partea SUA. Noi aveam o întâlnire între Zelenski și Donald Trump. Astăzi, s-a primit o știre care pe mine mă făcea să râd, să mă stupefiez”, a reamintit Cristoiu.

Mai mulți lideri europeni au confirmat că i se vor alătura președintelui ucrainean.

„Și anume, premierul englez, secretarul general NATO,  cancelarul german, președintele finlandez,  președintele francez, premierul italian, Ursula, președinta Comisiei Europene. Deci, are loc o întâlnire între Zelenski și Trump. Și deodoată, vin și ăștia…hai să-l însoțim pe Zelenski”. Merz vrea să-i facă antrenament. Avem un Zelenski care se bate cu rușii, marele erou. I-a pupat mâna Pelosi. Păi, dacă ești erou, te bați cu Imperiul Răului…și a zis să vină cu mine unchii și mătușile.  Nu merge nimeni din Polonia, Tusk, nu-i dă Trump viză, îl ține pe afară.  Iar președintele polonez se duce cu altă ocazie.  Deci, Merz = Unchiul, Macron = alt uchi,  Stubb = unchiuleț,   Meloni = mătușică după cum arată, Ursula = mătușă,  Starmer =un uncheșel. Nepoțică se duce cu unchii și cu mătușile ca să nu-l bată Trump! ”, a concluzionat publicistul.

