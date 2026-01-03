Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului

Ion Cristoiu: Capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, de către americani confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului

03 ian. 2026, 11:53, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu

Gazetarul Ion Cristoiu comentează, în Pastila zilnică, capturarea lui Nicolas Maduro, liderul Venezuelei, de către americani. „Confirmă adevărul că dreptul internațional s-a dus dracului”, afirmă jurnalistul.

„Un anunț de ultimă oră de pe rețelele sociale a lui Donald Trump ne dezvăluie că Statele Unite ale Americii au lansat un atac pe scară largă împotriva Venezuelei, ba mai mult, președintele PNZL, Nicolas Maduro, împreună cu soția, au fost și scoși din țară.

Deci, o operație ca în Panama, două persoane, deci această operaţiune a vizat cu precădere o apariţie militară capturarea lui Nicolae Maduro. Nicolae Maduro, trebuie să vă reamintesc, este șeful de stat al unei țări independente, Venezuela, membru a ONU. este o noutate, o premieră în politica internațională șef de stat și soția, să fie șeful de stat, luat pe sus, capturat prin urma unui atac al unei țări străine. Față de ce a făcut acum Trump invadarea Ucrainei, mă rog, pare un fapt banal, pentru că, totuși, rușii nu l-au capturat pe Volodymyr Zelenski în urma unei operațiuni speciale. Ce ne spune această…operaţiune care contravine ordinii internaţionale, cum să spun, ONU, legelor ONU. 1. Ne spune că toată trâncăneala lui Donald Trump despre pace, America, preocupată să nu moară oameni în Ucraina, e o fanfaronadă de tip americană, nu spun că de tip Donald Trump. care ascunde interese precise.

În cazul Ucrainei, administrația Trump nu mai vrea să mai susțină războiul. Nu că moare Donald Trump, nu are insomnii pentru că mor acolo rușii ucraineni. Această incredibilă operaţiune, lovitură, ne confirmă faptul că odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia, ordinea internaţională s-a dus dracului. Și cine mi-o poate garanta că, nu știu, un șef de stat, nu știu, că rusii, de exemplu, sau cine știe sunt mai de treabă rușii, nu știi, să trimită așa o escadrilă sau să organizeze un atac asupra unei țări independente și, nu știm, îi iau pe șeful statului pe sus de acolo.

E totuși șeful satului, mă, n-a fost demis de niciun organism. Așadar, Balamucul e complet. Este o operațiune sub pretextul luptei împotriva drogurilor, deci este ca o chestiune internă a Americii, un pretext cusut cu ață albă. A fost și în Panama, la care s-a întâmplat. Vezi, Doamne, Venezuela este exportatoare de droguri în America, drogurile în America omoară oameni, deci Donald Trump îi apără pe americani prin această operațiune. Este clar că Venezuela era sub influență economică puternică a Chinei, deci este o campanie de scoatere a Chinei din America Latină. Nu în ultimul rând, de fapt chiar în primul rând, dacă ne gândim, la această operaţiune care nu diferă cu nimic prin încălcarea dreptului internaţional, rămâne interesantă reacţia Rusiei.

Rusia nu a reacționat de la atacarea Iranului, deși Iranul e un aliat a Rusiei, nici acum nu cred că va reacționa altfel decât va da din gură, deși Venezuela este un aliat al Americii și se va vedea acum… În Alaska a avut loc și o împărțire a zonelor de influență între America și Rusia. Sigur este că Rusia nu are ce să facă. Ea atacă Ucraina non-stop. Deci și din acest punct de vedere, scandalul, evenimentul din America de Sud împinge în plan secund evenimentele din Ucraina”, spune gazetarul Ion Cristoiu.

