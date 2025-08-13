Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!

„S-a încheiat la Berlin, și nu întâmplător râd, ceea ce eu în jurnalul meu video am comparat-o cu „bășica porcului” din Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă”, și-a început publicistul Ion Cristoiu jurnalul.

Scriitorul spune că exact ca în Amintiri din copilărie, „episodul” cu bășica porcului, a fost și la reuniunea de la Berlin.

„S-a încheiat la Berlin și nu întâmplător râd, ceea ce eu în jurnalul meu video din seara aceasta am comparat cu bășica porcului din Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă. Dacă mai țineți minte, în Amintiri din copilărie, Nică a lui Stefan Apetrei, copilul Creangă, când se tăia porcul, el și cu alții luau bășica aia a porcului și puneau în ea niște grăunțe, o umflau și umblau prin casă cu ea, până venea mama sa cu mătura la ei. Așa a fost reuniunea de la Berlin. La reuniunea de la Berlin, care a fost convocată pentru a exprima unitatea Europei în fața provocării întruchipate de întâlnirea din Alaska, au participat Germania, Italia, Anglia, Finlanda, Polonia și de la UE și Secretarul General al NATO. Sigur că eu am zis: de ce nu participă și România?

După ce am văzut rezultatul acestei bășici a porcului, mi-am zis: bine că nu a participat. Eu rar am văzut o mai mare adunătură de tăntălăi, vanitoși, care s-au adunat ca să se strângă. Deci, care a fost problema acestei adunări, conocate de Merz, nu de Macron. Ei s-au adunat, teoretic, pentru a avea o poziție unitară a Europei față de summit-ul din Alaska. Și această poziție unitară trebuia să cuprindă două puncte din comunicatul final: noi nu recunoaștem o întâlnire fără Europei și nicio întâlnire nu poate să se decidă fără prezența Ucrainei. Dar ei s-au adunat, au stat de vorbă vreo oră, și când au terminat știți ce au făcut? A pus mâna Merz pe telefon și a stat de vorbă cu Trump. Și i-a transmis lui Trump ceea ce cred ei. Și după ce a terminat, i-a dat telefon lui Zelenski și apoi au făcut ei doi o conferință de presă comună, unde fiecare din ei a zis ce a înțeles din dialogul cu Trump.

Din câte au zis ei, cică Trump ar fi zis că el vrea să obțină un armistițiu: încetarea focului. Și europenii au zis: bravo, Trump, vai ce bun ești, ce corect ești. Păi, rușii, bandiți cum sunt, au refuzat: noi continuăm să înaintăm. Europa a zis: aoleu, vin peste noi. Și acum se încetează focul. Dar în momentul în care a încetat focul și după asta urmează negocierea. Pe teren, avem următoarea realitate: 20% din teritoriul ucrianean este de facto al Rusiei. Nu administrat temporar militar, este inclus prin Constituția Federației Ruse în Rusia. E al rușilor. Sigur că Occidentul nu recunoaște și nici americanii, că ăla este teritoriu rusesc. Între timp vine criza din Gaza, pentru că Netanyahu vrea să îi ia pe palestinieni să îi ducă în Africa de Sud. Și uite așa europenii sunt fericiți pentru că au obținut o mare victorie: au stat de vorbă cu Trump”.