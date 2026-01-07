Ion Cristoiu: Întrebat dacă intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional, Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul a mai spus că „Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene”, când este întrebat dacă „intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional”.

„Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, istoria modernă a omenirii a înregistrat un moment de o rară gravitate. E vorba de dubla încălcare a dreptului internațional prin înlocuirea acestuia cu dreptul forței de către SUA care au capturat, răpit pe președintele în exercițiu al unei țări independente, suverane, membră a ONU, Nicolas Maduro. Administrația Trump a anunțat că această țară va fi administrată de Statele Unite ale Americii. O premieră în istoria lumii, pentru că Venezuela nu a fost cucerită militaricește. Ea continuă să aibă instituții, zise și ale statului de drept, președintă, parlament, justiție, presă. Statele Unite ale Americii au anunțat că vor trimite sau vor numi pentru această țară un fel de comisar. Cred că, din câte s-a spus, în persoana șefului diplomației americane, Marco Rubio.

Deci e un moment care a zguduit planeta prin brutalitatea încălcării dreptului internațional. O brutalitate accentuată prin faptul că la conferința de presă, Donald Trump n-a catadicsit să justifice această gravă încălcare. Dimpotrivă, s-a lăudat cu operațiunea și a pus accentul pe cât de bine s-a desfășurat”, a spus Ion Cristoiu.