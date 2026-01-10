Scandalul Avioanele elvețiene ne avertizează să nu stăm liniștiți câtă vreme Nicușor Dan e președinte

„Încercând să explic personalitatea complet alandala, dezarticulată, a lui Nicușor Dan, o personalitate asemănătoare unui robot care duce lipsă de o baterie, și atunci, una din părțile componente, și anume, creierul personalității respective, funcționează alandala, am sugerat o comparație, și anume, cea cu a unui câine căruia stăpânul îi aruncă un băț în apă, și el se duce, înoată și se întoarce cu acel băț în gură și e tare fericit”, spune publicistul Ion Cristoiu în deschiderea celui mai nou jurnal al său.