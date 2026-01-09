Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție discursul lui Emmanuel Macron. A mai menționat că nu ar fi vorba despre „sfere de influență”, iar „Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump”.

„În discursul său, anual, adresat ambasadorilor Franței, deci discursul de politică externă, tradițional în Franța, Emmanuel Macron a atacat, din nou, răpirea președintelui în exercițiu al Venezuelei și a formulat teza, citez: Lumea se află într-o fază în care marile puteri par să caute să împartă planeta în sfere de influență. În chestiunea Venezuelei, tipul e neserios, pentru că el a aplaudat, urmat și de noi, încălcarea dreptului internațional în cazul Venezuelei. După asta, văzând reacția în plan intern, a scăldat-o, și acum a ajuns în a 3-a fază în care atacă America pentru asta și, mai ales, pentru ceea ce Emmanuel Macron sau liderii occidental numesc tendințele colonialiste, imperialiste ale Americii în chestiunea Groenlandei”, a spus Ion Cristoiu.

„Dacă noi am fi lansat această teză, sigur că am fi fost acuzați de presa tefelistă și de liderii europeni că susținem teorii ale conspirației. Teza sferelor de influență bântuie Europa, mai ales după împărțirea de la Ialta. Și în legătură cu Ialta s-au afirmat multe năzbâtii, printre care cea de telenovelă potrivit căreia Stalin l-a fascinat pe Roosevelt și Roosevelt, după ce a băut o votcă dată de Stalin, a zis gata, să rămână URSS-ul cu tot Estul.

Am spus de atâtea ori, la Ialta nu a fost vorba de nicio înțelegere. (…) Acolo, tot ce s-a întâmplat în perioada postbelică nu a fost altceva decât să exprime o realitate de pe teren. Nu era nevoie să fie o înțelegere verbală, pentru că Uniunea Sovietică a intrat cu trupe în România, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia și parte din Germania. Nu a intrat cu trupe în Italia și Grecia. Deci nu putea să revendice aceste 2 țări.

Cine își imaginează 2 tipi, Trump și Putin, bătând palma și zicând una ție, una mie, interpretează istoria la nivel de telenovelă. Dacă ne uităm, cel puțin până acum, eu nu văd niciun rod al unei împărțiri a sferei de influențe. În primul rând, Emmanuel Macron este confuz. Care mari puteri? (…) Să zicem că ar sugera că e vorba de America, Rusia și China. Eu nu cred că Rusia este o mare putere. Cred că este o mare putere regională, militară, dar nu o mare putere.

A interpreta rezultatul unei înțelegeri faptul că Rusia s-a mulțumit doar să protesteze în cazul încălcării dreptului internațional în Venezuela este o prostie. Ce putea să facă Rusia în fața unui fapt împlinit. Într-adevăr, Maduro era în parteneriat cu Putin. Cum se întâmplă de atâtea ori în istorie, o mișcare îndrăzneață a unei puteri nu poate fi contracarată”, a continuat publicistul.