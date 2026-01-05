Ion Cristoiu: Operațiunea Răpirea lui Maduro a ieșit prea bine ca să fi fost pe bune

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul susține că această operațiune „a ieșit prea bine ca să fi fost pe bune”.

„Așa cum am arătat în jurnalul meu video de duminică seara, conferința de presă susținută de Donald Trump în chestiunea răpirii președintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost, practic, un mesaj electoral puternic transmis americanilor. Esența acestui mesaj poate fi rezumat așa, într-un fel, într-o declarație a lui Donald Trump: sub conducerea mea, America pedepsește pe oricine atentează la siguranța Americii. America e în stare să facă aceste operațiuni perfecte, spre deosebire de democrați, de Biden, care a administrat prost un dezastru numit retragere din Afganistan.

Cine cunoaște cât de cât pe cetățeanul simplu american și-a dat seama că această operațiune și descriere a felului în care s-a desfășurat a atins coarda sensibilă pentru americani. (…) Tot ca un mesaj electoral s-a scris și justificarea, tot pe plan intern a operațiunii Maduro, și anume că Nicolas Maduro era un pericol pentru America. El trimitea imigranții, teroriștii, droguri și, în felul acesta, răpindu-l și aducându-l să fie judecat, Donald Trump a dovedit că, în ceea ce privește curățirea Americii de droguri, teroriști, nesiguranță, își îndeplinește obiectivul și promisiunea”, a spus Ion Cristoiu.

„Eu cred că a ieșit prea bine ca să fie adevărată”

„Indiscutabil tot acest spectacol, că a fost un spectacol mediatic, cuprinzând și aducerea lui Maduro. Acest spectacol a crescut capitalul politic (…) și de ce a crescut acest capital politic? Pentru că operațiunea a fost asumată exclusiv de el, de Donald Trump. Nu a fost consultat, informat Congresul și a ieșit prea bine pentru a fi adevărat. În istorie nu există «ce ar fi fost dacă». Imaginați-vă că nu ar fi fost un eșec, ci că ar fi murit 2, 3 militari americani. America l-ar fi luat de gât pe Donald Trump. Cum adică pentru o operațiune de-a ta de răpire a președintelui, o fantezie, au murit băieții noștri?

Să ne amintim că Carter a pierdut realegerea în 1980 din cauza unui eșec. Eșecul recuperării ostaticilor. Reamintesc, pe 4 noiembrie 1979, studenții iranieni islamici au ocupat Ambasada SUA din Teheran și au luat 52 de diplomați și cetățeni americani ostatici. Carter a trimis un comandou ca să-i recupereze și în aprilie 1980, operațiunea a fost tragică. Au murit 8 militari americani, în deșertul iranian.

Deci, ce vrea să spună asta? Că înainte de a declanșa operațiunea, Donald Trump a fost asigurat că totul va fi perfect. Și cred că a fost asigurat, sigur, de cei din Venezuela, de militarii care l-au livrat. Dar, undeva, riscând să fiu acuzat de teoria conspirației, a fost și un accept al lui Maduro. Oricum, gândiți-vă că niciun om de pe planetă, nici măcar președintele Donald Trump, nu risca pentru o asemenea operațiune.

Era de ajuns un singur mort american și se ducea totul dracului. Eu cred că a ieșit prea bine ca să fie adevărată”, a conchis publicistul.

