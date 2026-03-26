108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Premierul Ilie Bolojan a depus coroane de flori la Mănăstirea Cernica

Olga Borșcevschi
Premierul Ilie Bolojan a depus, joi, coroane de flori la Mănăstirea Cernica, unde odihnesc personalităţi importante ale Sfatului Ţării, artizani ai actului istoric adoptat la Chișinău.

„Pe 27 martie se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Actul Unirii, adoptat la Chişinău, a fost prima piatră de temelie pusă la fundaţia reîntregirii. La Mănăstirea Cernica odihnesc personalităţi importante ale Sfatului Ţării, artizani ai acestui act istoric”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În memoria lor, șeful Guvernului a depus joi coroane de flori la mormintele lui Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa lor.

„Mulțumesc Părintelui Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru dedicarea în cinstirea memoriei acestor înaintași. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii și eroii neamului nostru!”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

