20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) pentru 2026–2027, un program de schimb de experiențe care oferă elevilor de liceu posibilitatea de a studia timp de un an în Statele Unite ale Americii.

Potrivit șefului statului, inițiativa se înscrie în eforturile de consolidare a parteneriatului strategic dintre România și SUA, nu doar prin proiecte economice și de securitate, ci și prin colaborări în domeniul educației. Programul FLEX este considerat unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni la nivel internațional.

„Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, nu numai prin importante proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri”, spune Nicușor Dan.

20 de liceeni pot trăi „visul american”

Pentru anul viitor, 20 de elevi români vor avea șansa de a urma cursurile unui liceu american și de a locui în familii din Statele Unite, experiență care le va permite să cunoască direct sistemul educațional și viața de zi cu zi din această țară.

Reluarea programului a fost posibilă în urma acordului de co-finanțare semnat între Ministerul Educației și Cercetării și organizația American Councils for International Education. Interesul elevilor a fost unul ridicat: 2.883 de candidați s-au înscris pentru cele 20 de locuri disponibile.

Procedurile de selecție urmează să înceapă în perioada următoare și se vor desfășura pe parcursul mai multor luni. Președintele a transmis un mesaj de încurajare tuturor participanților, subliniind importanța educației, a deschiderii internaționale și a formării într-un spirit democratic.

„În aceste zile, încep procedurile de selecție care se vor desfășura pe parcursul mai multor luni. Le urez mult succes tuturor și îi felicit pentru curaj, ambiție și dorința de a-și depăși limitele. Indiferent de rezultat, fiecare aplicație este o dovadă de încredere că educația oferă cele mai bune perspective pentru a-ți construi un viitor. România are nevoie de cetățeni bine pregătiți, deschiși și conectați la lume, iar programe precum FLEX reprezintă un instrument esențial de apropiere între societăți, dar și o ocazie unică a tinerilor de a se maturiza”, scrie președintele.

Programul FLEX este văzut drept un instrument important de apropiere între societăți și o oportunitate pentru tinerii români de a-și dezvolta competențele academice și personale într-un context internațional.

