Prima pagină » Știri politice » 20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan

20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan

13 ian. 2026, 11:55, Știri politice
20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) pentru 2026–2027, un program de schimb de experiențe care oferă elevilor de liceu posibilitatea de a studia timp de un an în Statele Unite ale Americii.

Potrivit șefului statului, inițiativa se înscrie în eforturile de consolidare a parteneriatului strategic dintre România și SUA, nu doar prin proiecte economice și de securitate, ci și prin colaborări în domeniul educației. Programul FLEX este considerat unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni la nivel internațional.

„Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii se consolidează permanent, nu numai prin importante proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri”, spune Nicușor Dan.

20 de liceeni pot trăi „visul american”

Pentru anul viitor, 20 de elevi români vor avea șansa de a urma cursurile unui liceu american și de a locui în familii din Statele Unite, experiență care le va permite să cunoască direct sistemul educațional și viața de zi cu zi din această țară.

Reluarea programului a fost posibilă în urma acordului de co-finanțare semnat între Ministerul Educației și Cercetării și organizația American Councils for International Education. Interesul elevilor a fost unul ridicat: 2.883 de candidați s-au înscris pentru cele 20 de locuri disponibile.

Procedurile de selecție urmează să înceapă în perioada următoare și se vor desfășura pe parcursul mai multor luni. Președintele a transmis un mesaj de încurajare tuturor participanților, subliniind importanța educației, a deschiderii internaționale și a formării într-un spirit democratic.

„În aceste zile, încep procedurile de selecție care se vor desfășura pe parcursul mai multor luni. Le urez mult succes tuturor și îi felicit pentru curaj, ambiție și dorința de a-și depăși limitele. Indiferent de rezultat, fiecare aplicație este o dovadă de încredere că educația oferă cele mai bune perspective pentru a-ți construi un viitor. România are nevoie de cetățeni bine pregătiți, deschiși și conectați la lume, iar programe precum FLEX reprezintă un instrument esențial de apropiere între societăți, dar și o ocazie unică a tinerilor de a se maturiza”, scrie președintele.

Programul FLEX este văzut drept un instrument important de apropiere între societăți și o oportunitate pentru tinerii români de a-și dezvolta competențele academice și personale într-un context internațional.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027

Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
13:29
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
13:08
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”
12:26
Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”
FLASH NEWS Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
12:24
Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
FLASH NEWS Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală”
12:19
Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală”
FLASH NEWS România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul
11:35
România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău după doar 3 zile de consum excesiv de alcool?

Cele mai noi

Trimite acest link pe