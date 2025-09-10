Elena Lasconi: „Nicușor Dan a MINȚIT. A spus tot ce voia electoratul să audă doar ca să ajungă președinte”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a declarat faptul că Nicușor Dan a mințit în campania prezidențială doar pentru a câștiga încrederea electoratului și pentru a obține funcția de șef al statului. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nicușor Dan a mințit. A spus lucrurile care trebuiau să fie spuse ca să atragă votanți. Eu am avut un plan de țară, iar acesta presupunea scăderea taxelor, nu creșterea lor. Presupunea un ajutor pentru mame, pentru că altfel nu ai cum să crești natalitatea. O să pice o grămadă de proiecte din PNRR,” a transmis Lasconi.