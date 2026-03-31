Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție „să se abțină de la lecții”/„Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”

Sorin Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție de la PNL și USR „să se abțină de la lecții”. Declarația președintelui PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că strategia social-democraților, care cer schimbări în Guvern fără să se gândească la consecințe, reprezintă o aroganță politică. „Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”, spune Grindeanu.

„Să vorbești de aroganță venind acum dinspre Palatul Victoria e un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL. Nu vom spune celor de la PNL și USR ce să facă”, a declarat marți Grindeanu.

Liderul PSD, vizibil supărat, i-a invitat pe colegii din Coaliție să aibă mai multă decență și le spune, indirect, să-și vadă fiecare de partidul lui.

„I-aș invita puțin la decență pe colegii din coaliție, și de la PNL, și de la USR. Eu nu mi-am permis să le dau lecții despre cum să se organizeze. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”, a mai precizat acesta.

Bolojan, săgeți subtile către PSD

Ilie Bolojan a vorbit luni despre situaţia din interiorul Coaliţiei. Premierul spune că s-a escaladat cu această tensiune şi e posibil să avem o criză în perioada următoare. Șeful Executivului a vorbit și despre „o aroganță politică” la PSD.

„Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a spus Bolojan.

Întrebat ce notă i-ar da președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și dacă acesta ar fi un succesor potrivit la șefia Guvernului, Bolojan a refuzat să facă o caracterizare a acestuia, dar a precizat că, în timp ce el și-a asumat responsabilitatea în momente critice pentru țară, calitățile altor lideri politici vor fi validate doar prin fapte și rezultate concrete.

„Nu mă apuc să dau note și nici să fac chestii mari legate de calitățile unora sau altora. Dar, discutând cât se poate de cinstit, atunci când a fost o situație dificilă, în vara anului trecut, știind ce trebuie făcut, lucruri care nu sună bine, mi-am asumat această răspundere. Fiecare om politic răspunde pentru funcția pe care o ocupă și pentru ceea ce face. Nu mă apuc să fac caracterizări, nu doar despre domnul Grindeanu, dacă ar fi bun sau într-o formă sau alta, ci nici despre alți lideri politici, legat de acest aspect”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

