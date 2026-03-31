Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție „să se abțină de la lecții”/„Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”

Sorin Grindeanu îi roagă pe colegii din Coaliție de la PNL și USR „să se abțină de la lecții”. Declarația președintelui PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că strategia social-democraților, care cer schimbări în Guvern fără să se gândească la consecințe, reprezintă o aroganță politică. „Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”, spune Grindeanu.

„Să vorbești de aroganță venind acum dinspre Palatul Victoria e un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL. Nu vom spune celor de la PNL și USR ce să facă”, a declarat marți Grindeanu.

Liderul PSD, vizibil supărat, i-a invitat pe colegii din Coaliție să aibă mai multă decență și le spune, indirect, să-și vadă fiecare de partidul lui.

„I-aș invita puțin la decență pe colegii din coaliție, și de la PNL, și de la USR. Eu nu mi-am permis să le dau lecții despre cum să se organizeze. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”, a mai precizat acesta.

Bolojan, săgeți subtile către PSD

Ilie Bolojan a vorbit luni despre situaţia din interiorul Coaliţiei. Premierul spune că s-a escaladat cu această tensiune şi e posibil să avem o criză în perioada următoare. Șeful Executivului a vorbit și despre „o aroganță politică” la PSD.

„Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a spus Bolojan.

Întrebat ce notă i-ar da președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și dacă acesta ar fi un succesor potrivit la șefia Guvernului, Bolojan a refuzat să facă o caracterizare a acestuia, dar a precizat că, în timp ce el și-a asumat responsabilitatea în momente critice pentru țară, calitățile altor lideri politici vor fi validate doar prin fapte și rezultate concrete.

„Nu mă apuc să dau note și nici să fac chestii mari legate de calitățile unora sau altora. Dar, discutând cât se poate de cinstit, atunci când a fost o situație dificilă, în vara anului trecut, știind ce trebuie făcut, lucruri care nu sună bine, mi-am asumat această răspundere. Fiecare om politic răspunde pentru funcția pe care o ocupă și pentru ceea ce face. Nu mă apuc să fac caracterizări, nu doar despre domnul Grindeanu, dacă ar fi bun sau într-o formă sau alta, ci nici despre alți lideri politici, legat de acest aspect”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Cum răspunde Bolojan la întrebarea – credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?

Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”

Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu

EXCLUSIV Tăriceanu critică dur parteneriatul României cu Ucraina: „Tusea cu junghiul/E corupție profundă/Ucraina este prizoniera regimului Zelenski/Țara e făcută praf
15:57
Tăriceanu critică dur parteneriatul României cu Ucraina: „Tusea cu junghiul/E corupție profundă/Ucraina este prizoniera regimului Zelenski/Țara e făcută praf
SURSE Tensiuni în Guvernul Bolojan înainte de votul UE-Mercosur. Un memorandum MAE ar fi blocat de ministerele Agriculturii și Justiției. Ce prevede – SURSE
15:43
Tensiuni în Guvernul Bolojan înainte de votul UE-Mercosur. Un memorandum MAE ar fi blocat de ministerele Agriculturii și Justiției. Ce prevede – SURSE
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, la Cotroceni. Ce au discutat cei doi
15:36
Nicușor Dan s-a întâlnit cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, la Cotroceni. Ce au discutat cei doi
POLITICĂ Eduard Koler, deputat AUR: „Cifrele oficiale o confirmă: măsurile de austeritate au fost luate degeaba, doar pentru a sărăci românii”
15:27
Eduard Koler, deputat AUR: „Cifrele oficiale o confirmă: măsurile de austeritate au fost luate degeaba, doar pentru a sărăci românii”
VIDEO Apariție surpriză în Parlament. Ce l-a adus pe fostul președinte Emil Constantinescu la Senat
14:59
Apariție surpriză în Parlament. Ce l-a adus pe fostul președinte Emil Constantinescu la Senat
CONTROVERSĂ România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
14:49
România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
„Inamicul este mai puternic decât noi”: propagandiștii lui Putin recunosc superioritatea Ucrainei și cer demisia liderului de la Kremlin
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Albinele și păsările colibri beau alcool în fiecare zi
ECONOMIE Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
16:27
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
16:25
🚨 Războiul din Iran, ziua 32: Atac cu rachete în Dubai. Explozii la Ierusalim. Aliații lui Trump din Golf cer continuarea războiului împotriva Iranului
DESTINAȚII Stațiunea din România, aflată la doar 3 ore de București, renumită pentru aerul său curat. Nu degeaba i se spunea „Plămânul de oțel al regiunii”
16:13
Stațiunea din România, aflată la doar 3 ore de București, renumită pentru aerul său curat. Nu degeaba i se spunea „Plămânul de oțel al regiunii”
FLASH NEWS Lovitură dată de CCR: transferul magistraților de la instanțe și parchete civile la cele militare e neconstituțional!
16:10
Lovitură dată de CCR: transferul magistraților de la instanțe și parchete civile la cele militare e neconstituțional!
ECONOMIE Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
16:00
Doi pensionari au găsit soluția să nu mai plătească deloc facturile la curent, în plin val de scumpiri
EXCLUSIV Tăriceanu, evaluare dură a politicii externe: ”România nu e în stare să lege legături cu țările mici, din jur”
15:59
Tăriceanu, evaluare dură a politicii externe: ”România nu e în stare să lege legături cu țările mici, din jur”

