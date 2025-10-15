Adrian Nicușor Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a declarat pentru Antena 3 CNN că sunt de recuperat 1 milion de euro de la fostul președinte al României, Klaus Iohannis.

Președintele ANAF le atrage atenția și bombardierilor: dacă nu pot să-și justifice averile sau proprietățile scumpe, mașinile le pot fi confiscate.

Adrian Nicușor Nica: „De la Iohannis avem de recuperat aproximativ 1 milion de euro. Pe lângă măsurile înteprinse, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2 referitor la recuperarea acestor sume. Nu pot să dau detalii tehnice. Vă asigur că în perioada următoare nu numai Iohannis va fi analizat, ci orice cetățean care nu poate să justifice mașină scumpă cu care se plimbă prin oraș. Avem cazuri în analiză, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiză și se vor aplică măsuri legale. Când ai averi pe care nu poți să le justifici ANAF îți confisca 70%. Le atrag atenția că poate săptămâna viitoare o să își aducă aminte să își declare veniturile și fiecare bombardier din țara să se gândească de trei ori înainte de a se urca mașină și nu are venituri că există posibilitatea că ANAF să i-o confiște.”

Răzvan Dumitrescu, jurnalist Antena 3 CNN:

„Un exemplu concret care e de notorietate publică în România. De la fostul președinte al României, Klaus Iohannis, aveți de recuperat, înțeleg, vreun milion de euro, nu? Aproximativ. Ce s-a mai întâmplat? Un milion de Euro nu-i de colo.”

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica:

„Nu este și orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi la ANAF știm ce avem de făcut, suntem în direcția bună, să șțiți că colectăm mai bine de la lună la lună și pentru faptul că tratăm pe toți contribuabilii la fel. În ceea ce privește cazul pe care dumneavoastră l-ați pus, pe lângă măsurile interne, întreprinse și prezentate în zona publică, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2, așa cum l-am prezentat, referitor la recuperarea acestor sume și în cel mai scurt timp vom veni în zona publică să prezentăm… Asta presupune și eventuală poprire pe alte bunuri pentru a vă asigura că va… se va efectua plata? Nu pot să dau detalii de genul acesta tehnice…

Răzvan Dumitrescu:

„Șțiți de ce v-am întrebat? Pentru că oricum cazul datează dinainte de a preluat dumneavoastră mandatul. Dar foarte mult se întreabă și contează foarte mult și percepția și încrederea oamenilor în instituții. Dacă era Popescu și nu Iohannis, se recuperau banii ăștia până acum? Pentru că povestea e veche la domnul fost președinte Iohanns, nu e de ieri de azi.”

Adrian Nicușor Nica:

„Nu pot să vă răspund la această întrebare decât prin faptele și acțiunile mele întreprinse în acest caz de când am preluat mandatul și vreau să vă asigur că în perioada următoare nu numai domnul Iohannis va fi analizat și controlat, ci fiecare cetățean care nu poate să justifice mașina scumpă de 100 și ceva de mii de euro sau URUS-ul cu care se plimbă prin oraș sfidând pe unii dintre noi, fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere vs. venituri declarate, au o discrepanță așa mare.”

