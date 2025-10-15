Prima pagină » Știri politice » Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină

Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină

15 oct. 2025, 21:30, Știri politice
Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină

Adrian Nicușor Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a declarat pentru Antena 3 CNN  că sunt de recuperat 1 milion de euro de la fostul președinte al României, Klaus Iohannis. 

Președintele ANAF le atrage atenția și bombardierilor: dacă nu pot să-și justifice averile sau proprietățile scumpe, mașinile le pot fi confiscate.

Adrian Nicușor Nica: „De la Iohannis avem de recuperat aproximativ 1 milion de euro. Pe lângă măsurile înteprinse, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2 referitor la recuperarea acestor sume. Nu pot să dau detalii tehnice. Vă asigur că în perioada următoare nu numai Iohannis va fi analizat, ci orice cetățean care nu poate să justifice mașină scumpă cu care se plimbă prin oraș. Avem cazuri în analiză, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiză și se vor aplică măsuri legale. Când ai averi pe care nu poți să le justifici ANAF îți confisca 70%. Le atrag atenția că poate săptămâna viitoare o să își aducă aminte să își declare veniturile și fiecare bombardier din țara să se gândească de trei ori înainte de a se urca mașină și nu are venituri că există posibilitatea că ANAF să i-o confiște.”

Răzvan Dumitrescu, jurnalist Antena 3 CNN:

„Un exemplu concret care e de notorietate publică în România. De la fostul președinte al României, Klaus Iohannis, aveți de recuperat, înțeleg, vreun milion de euro, nu? Aproximativ. Ce s-a mai întâmplat? Un milion de Euro nu-i de colo.”

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica:

„Nu este și orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi la ANAF știm ce avem de făcut, suntem în direcția bună, să șțiți că colectăm mai bine de la lună la lună și pentru faptul că tratăm pe toți contribuabilii la fel. În ceea ce privește cazul pe care dumneavoastră l-ați pus, pe lângă măsurile interne, întreprinse și prezentate în zona publică, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2, așa cum l-am prezentat, referitor la recuperarea acestor sume și în cel mai scurt timp vom veni în zona publică să prezentăm… Asta presupune și eventuală poprire pe alte bunuri pentru a vă asigura că va… se va efectua plata? Nu pot să dau detalii de genul acesta tehnice…

Răzvan Dumitrescu:

„Șțiți de ce v-am întrebat? Pentru că oricum cazul datează dinainte de a preluat dumneavoastră mandatul. Dar foarte mult se întreabă și contează foarte mult și percepția și încrederea oamenilor în instituții. Dacă era Popescu și nu Iohannis, se recuperau banii ăștia până acum? Pentru că povestea e veche la domnul fost președinte Iohanns, nu e de ieri de azi.”

Adrian Nicușor Nica:

„Nu pot să vă răspund la această întrebare decât prin faptele și acțiunile mele întreprinse în acest caz de când am preluat mandatul și vreau să vă asigur că în perioada următoare nu numai domnul Iohannis va fi analizat și controlat, ci fiecare cetățean care nu poate să justifice mașina scumpă de 100 și ceva de mii de euro sau URUS-ul cu care se plimbă prin oraș sfidând pe unii dintre noi, fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere vs. venituri declarate, au o discrepanță așa mare.”

Sursa Video: Antena 3 CNN

Autorul recomandă: Dezastrul găsit de ANAF în casa pe care i-a confiscat-o lui Klaus Iohannis. Statul îi cere și bani de reparații

Citește și

POLITICĂ George Simion RECUNOAȘTE că pune la cale suspendarea lui Nicușor Dan cu membri din toate partidele de la guvernare
21:52
George Simion RECUNOAȘTE că pune la cale suspendarea lui Nicușor Dan cu membri din toate partidele de la guvernare
ECONOMIE Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
21:47
Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD
POLITICĂ George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere
21:37
George Simion anunță că e dispus la orice “parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere
ULTIMA ORĂ Avionul care îl transporta pe Pete HEGSETH de la Bruxelles spre SUA, deviat spre Marea Britanie din cauza unei urgențe
21:09
Avionul care îl transporta pe Pete HEGSETH de la Bruxelles spre SUA, deviat spre Marea Britanie din cauza unei urgențe
EXTERNE Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
20:25
Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
APĂRARE Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
20:20
Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
VIDEO Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth. Aeronava a afișat un cod de urgență
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
O mamă și bebelușul ei au murit după o naștere acasă! Sarcina era una cu risc, însă femeia nu a respectat indicațiile medicilor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
Marea luptă declanșată în România. Traian Băsescu, refuz pentru Nicușor Dan: „Nu comentez! Privesc”
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 octombrie 2025. Polonia și-a atins limita
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind
EXTERNE STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul
21:02
STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul
SĂNĂTATE Dieta lui Fuego: „Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări”. La ce ALIMENTE a renunțat artistul
20:53
Dieta lui Fuego: „Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări”. La ce ALIMENTE a renunțat artistul
DESTINAȚII Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes
20:40
Oana Roman: Un sejur de patru nopți la Predeal, mai SCUMP decât un sejur de cinci nopți la Cannes
ACTUALITATE Vedete și politicieni au reacționat în scandalul Marii deMobilizări. Rezumatul controverselor din online
20:33
Vedete și politicieni au reacționat în scandalul Marii deMobilizări. Rezumatul controverselor din online
EXTERNE Încă o țară europeană ar putea interzice accesul minorilor la rețelele de socializare. Specialist: Au devenit periculoase ca jocurile de noroc
20:28
Încă o țară europeană ar putea interzice accesul minorilor la rețelele de socializare. Specialist: Au devenit periculoase ca jocurile de noroc
REACȚIE CTP critică REFUZUL medicilor de a efectua avorturi la cerere. „Femeia, pusă într-o situație inferioară unui deținut”
20:19
CTP critică REFUZUL medicilor de a efectua avorturi la cerere. „Femeia, pusă într-o situație inferioară unui deținut”