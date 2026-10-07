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Miza, cheltuielile bugetare fără acoperire. Alexandru Nazare avertizează că prelungirea crizei poate afecta echilibrul financiar al României

Cristian Lisandru
Miza, cheltuielile bugetare fără acoperire. Alexandru Nazare avertizează că prelungirea crizei poate afecta echilibrul financiar al României
Alexandru Nazare / Foto - Mediafax
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Alexandru Nazare – ministrul liberal interimar al Finanțelor – avertizează că prelungirea crizei politice și apariția unor noi cheltuieli fără acoperire bugetară pot afecta echilibrul financiar al României.

Autoritățile poartă discuții mult mai frecvente decât în mod obișnuit cu agențiile de rating, iar Nazare a dezvăluit la Euronews că a discutat chiar marți cu două astfel de agenții.

„Toate aceste lucruri afectează echilibrul”

Nazare a avertizat că inițiativele legislative cu impact bugetar suplimentar pot complica nu numai finalul acestui an, dar și construcția financiară pentru 2027.

„Ieri am discutat cu două agenții de rating. Discutăm frecvent, mult mai frecvent decât o facem în mod obișnuit, ca să informăm asupra situației, să știe exact ce se întâmplă în România, să știe exact care sunt perspectivele evoluției, în special cele politice, dar și cele economice legate de execuția bugetară și orice astfel de semnal”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a atras atenția și asupra măsurilor care ar putea genera noi cheltuieli pentru stat, fără ca acestea să fi fost incluse în calculele bugetare.

„Inițiative legislative fără acoperire bugetară, inițiative legislative cu un impact semnificativ care nu au fost prevăzute, noi inițiative cu impact suplimentar. Toate aceste lucruri afectează echilibrul în care suntem pentru finalul anului și pentru anul 2027”, a spus Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare / Foto – Mediafax

„Sper din tot sufletul, pentru binele nostru și al României, să avem cât mai repede rezolvată criza politică”

Criza politică reprezintă, potrivit lui Nazare, una dintre problemele care complică situația României. Iar această problemă suscită interes major, inclusiv la nivel european. Alexandru Nazare a făcut un apel la rezolvarea cât mai rapidă a crizei politice.

Eu sper din tot sufletul pentru binele nostru și al României să avem cât mai repede rezolvată criza politică (…) pentru că s-au acumulat niște luni și deja situația devine din ce în ce mai complicată.

Suntem foarte implicați în aceste discuții și în marjă acestor discuții, evident, suntem întrebați tot timpul care este situația în România, care sunt perspectivele de finalizare a crizei politice”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare: „E o chestiune uzuală să avem rectificări”

Pe de altă parte, Alexandru Nazare susține că evoluția execuției bugetare a oferit până acum un argument de credibilitate în discuțiile cu partenerii externi.

Și, în aceste momente, execuția bugetară, încă o dată, cifrele pe care le prezentăm sunt extraordinar de importante. Ajustare de 1,6% la 8 luni, peste 27 de miliarde minus față de deficitul anului trecut. Faptul că această execuție bugetară, în lunile de instabilitate politică, nu a derapat, a transmis un semnal de credibilitate, care ne-a ținut pe o linie foarte serioasă”, a afirmat acesta.

Alexandru Nazare a abordat și problema rectificării. Acesta a spus că modificarea bugetelor în cursul anului este o procedură obișnuită atunci când apar necesități suplimentare.

„E o chestiune uzuală să avem rectificări pentru că, într-adevăr, apar în cursul anului nevoi noi, trebuie adaptate anumite bugete din diverse motive. Anul trecut a fost o sumă enormă de ajustat la rectificare, în anul ăsta o să fie o sumă mai mică”, a declarat el.

Ne îndreptăm în direcția bună, adică în direcția în care bugetele încet încet trebuie să surprindă cât mai bine realitatea fiecărei instituții”, a mai spus Alexandru Nazare.

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