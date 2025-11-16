Prima pagină » Știri politice » Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale”

Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale”

16 nov. 2025, 14:44, Știri politice
Alexandru Rogobete, anunț în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: „Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minimale”

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a oferit mai multe detalii legate de tragedia care a avut loc joi seară (13 noiembrie 2025) la o clinică stomatologică din București. Acolo, o fetiță de 2 ani a murit, după ce i-a fost administrată o anestezie generală. Ministrul a anunțat că acea clinică a fost suspendată, iar normativele minimale nu erau respectate. Totodată, a mai anunțat că va fi luată o decizie administrativă fără a interveni în ancheta aflată în desfăşurare.

Ministrul Sănătății a venit cu o serie de completări în urma cazului tragic al fetiței de 2 ani care a decedat într-o clinică stomatologică din Capitală. Alexandru Rogobete a afirmat faptul că activitatea clinicii în care a avut loc intervenția a fost suspendată. Ministrul a mai menționat că urmează să fie admisă o decizie administrativă, după ce va fi vizualizat raportul final. De altfel, decizia nu va interfera cu ancheta aflată în plină desfășurare.

„Ţinând cont că este o anchetă a Parchetului General, nu voi avea o conferinţă de presă prin care să prezint datele, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, voi transmite raportul Inspecţiei Sanitare de Stat în completare către colegii de la Parchet, pentru a putea finaliza dosarul.

Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura anchetei care se întâmplă acolo. După ce voi vedea raportul final, cu siguranţă că voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta care se află în desfăşurare” a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferinţă de presă.

„Nu erau respectate normativele minimale”

Ministrul Sănătății a menționat, în cadrul declarațiilor sale, că normativele minimale nu erau respectate în clinica în care a avut loc tragedia. Pentru efectuarea anesteziei generale, ministrul amintește că acea clinică nu avea dotarea minimă necesară.

„Vă spun cu certitudine că în acel spaţiu în care a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minimale aşa cum sunt prevăzute ele în legislaţie. Nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desfăşura o anestezie generală în condiţii de siguranţă.

Pentru a clarifica puţin lucrurile, această clinică are două sedii. Pentru primul sediu, cel mai vechi sediu, lucrurile sunt în regulă, există dotarea minimală, drept dovadă că timp de 11 ani au avut activitate medicală acolo şi nu au existat astfel de incidente. Iar sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii, duminică, 16 noiembrie 2025, arată news.ro.

Sursă foto: Mediafax Foto / Justinel Stavaru

