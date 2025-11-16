Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a făcut un anunț, după cazul fetiței de 2 ani care a murit într-o clinică stomatologică din București. Oficialul a propus ca „intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a venit cu o serie de declarații, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025, la 3 zile de la tragedia care a îngenuncheat o întreagă comunitate. Ministrul a precizat că nu exista o autorizaţie de funcţionare pentru sediul unde a avut loc intervenţia respectivă. Alexandru Rogobete precizează că acea clinică stomatologică avea 2 sedii, însă pentru unul singur exista o autorizație în acest sens.

„Această clinică avea două sedii, un sediu pentru care exista autorizaţie de funcţionare şi în care lucrurile erau conform legislaţiei în vigoare şi un sediu, adică acesta în care a avut loc această tragedie în care lucrurile nu erau şi nu sunt de fapt în regulă. Nu există autorizaţie sanitară de funcţionare pentru această clădire, echipamentele minimale necesare pentru ca intervenţiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau şi aici mă refer la monitor de funcţii vitale, mă refer la oxigen şi sigur la alte echipamente minimale pentru ca această intervenţie să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Intervenții chirurgicale stomatologice desfășurate și în spitalele publice

Totodată, Ministrul Sănătății a propus ca aceste intervenții chirurgicale stomatologice, în speță cele care necesită anestezie generală, să poate fi efectuate și în spitalele publice.

„Acesta este şi motivul pentru care am propus şi săptămâna viitoare vor urma o serie de întâlniri pentru acest lucru, ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi. De ce în spitalele publice? Pentru că acolo există o infrastructură ATI corespunzătoare şi în cazul în care apar astfel de complicaţii urgente să se poată interveni pentru a evita astfel de drame”, a explicat Ministrul Sănătăţii.

Totodată, luni, 17 noiembrie 2025, ministrul Sănătății va intra în posesia raportului final al inspecției care va contribui la ancheta procurorilor. Totodată, în urma raportului vor decide „care sunt măsurile administrative clare”.

„Eu voi trimite către Parchetul General toate concluziile de natură medicală. În paralel Colegiul Medicilor realizează o anchetă disciplinară pentru a identifica dacă discutăm sau nu despre malpraxis şi raportul acestora va fi transmis către Parchet”, a transmis Alexandru Rogobete.

Controale la nivel național

Au loc controale de mare anvergură în toate cabinetele sau clinicile private care au cel puţin o sală de operaţie.

„Controlul este unul de o anvergură mare. Eu sper ca în două, trei săptămâni din acest moment să fie finalizat şi atunci voi prezenta toate detaliile. Ca date preliminare, până în acest moment, pentru peste 20 de cabinete sau clinici private s-a retras avizul de funcţionare, pe de-o parte şi, pe de altă parte peste 30 din ele au fost sancţionate administrativ. Nu vreau neapărat să discutăm despre control, pentru că eu mi-am dorit după drama de la Constanţa, să ştim cum stăm în primul rând şi această verificare în masă pentru toate cabinetele are şi o natură dacă doriţi preventivă, în sensul în care inspectorii verifică situaţia şi lasă măsuri corective pentru intrarea în legalitate şi, sigur pentru evitarea astfel de situaţii ca cea de la Constanta sau drama care s-a întâmplat în acest cabinet de stomatologie”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

Fetița a murit la clinica de stomatologie

Micuța Sara, fetița care a murit la stomatolog, a fost condusă pe ultimul drum de familie și cei dragi, la Câmpulung Muscel. Ambii părinți și-au strigat durerea, după slujba de înmormântare. Fetița de 2 ani a ajuns cu mama ei, la o clinică de stomatologie din sectorul 2, București, pe 13 noiembrie 2025. La puțin timp după ce i-a fost efectuată o anestezie, fetița de 2 ani a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au aplicat manevrele de resuscitare, timp de 2 ore. Din nefericire, au fost nevoiți să îi declare decesul, în jurul orei 20:15.

