Prima pagină » Știri politice » Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”

Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”

16 nov. 2025, 13:18, Știri politice
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după cazul fetiței de 2 ani: „Am propus ca intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”
Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății / foto: Mediafax Foto

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a făcut un anunț, după cazul fetiței de 2 ani care a murit într-o clinică stomatologică din București. Oficialul a propus ca „intervenţiile chirurgicale stomatologice să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a venit cu o serie de declarații, în cursul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025, la 3 zile de la tragedia care a îngenuncheat o întreagă comunitate. Ministrul a precizat că nu exista o autorizaţie de funcţionare pentru sediul unde a avut loc intervenţia respectivă. Alexandru Rogobete precizează că acea clinică stomatologică avea 2 sedii, însă pentru unul singur exista o autorizație în acest sens.

„Această clinică avea două sedii, un sediu pentru care exista autorizaţie de funcţionare şi în care lucrurile erau conform legislaţiei în vigoare şi un sediu, adică acesta în care a avut loc această tragedie în care lucrurile nu erau şi nu sunt de fapt în regulă.

Nu există autorizaţie sanitară de funcţionare pentru această clădire, echipamentele minimale necesare pentru ca intervenţiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau şi aici mă refer la monitor de funcţii vitale, mă refer la oxigen şi sigur la alte echipamente minimale pentru ca această intervenţie să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Intervenții chirurgicale stomatologice desfășurate și în spitalele publice

Totodată, Ministrul Sănătății a propus ca aceste intervenții chirurgicale stomatologice, în speță cele care necesită anestezie generală, să poate fi efectuate și în spitalele publice.

„Acesta este şi motivul pentru care am propus şi săptămâna viitoare vor urma o serie de întâlniri pentru acest lucru, ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi. De ce în spitalele publice? Pentru că acolo există o infrastructură ATI corespunzătoare şi în cazul în care apar astfel de complicaţii urgente să se poată interveni pentru a evita astfel de drame”, a explicat Ministrul Sănătăţii.

Totodată, luni, 17 noiembrie 2025, ministrul Sănătății va intra în posesia raportului final al inspecției care va contribui la ancheta procurorilor. Totodată, în urma raportului vor decide „care sunt măsurile administrative clare”.

„Eu voi trimite către Parchetul General toate concluziile de natură medicală. În paralel Colegiul Medicilor realizează o anchetă disciplinară pentru a identifica dacă discutăm sau nu despre malpraxis şi raportul acestora va fi transmis către Parchet”, a transmis Alexandru Rogobete.

Controale la nivel național

Au loc controale de mare anvergură în toate cabinetele sau clinicile private care au cel puţin o sală de operaţie.

„Controlul este unul de o anvergură mare. Eu sper ca în două, trei săptămâni din acest moment să fie finalizat şi atunci voi prezenta toate detaliile. Ca date preliminare, până în acest moment, pentru peste 20 de cabinete sau clinici private s-a retras avizul de funcţionare, pe de-o parte şi, pe de altă parte peste 30 din ele au fost sancţionate administrativ.

Nu vreau neapărat să discutăm despre control, pentru că eu mi-am dorit după drama de la Constanţa, să ştim cum stăm în primul rând şi această verificare în masă pentru toate cabinetele are şi o natură dacă doriţi preventivă, în sensul în care inspectorii verifică situaţia şi lasă măsuri corective pentru intrarea în legalitate şi, sigur pentru evitarea astfel de situaţii ca cea de la Constanta sau drama care s-a întâmplat în acest cabinet de stomatologie”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

Fetița a murit la clinica de stomatologie

Micuța Sara, fetița care a murit la stomatolog, a fost condusă pe ultimul drum de familie și cei dragi, la Câmpulung Muscel. Ambii părinți și-au strigat durerea, după slujba de înmormântare. Fetița de 2 ani a ajuns cu mama ei, la o clinică de stomatologie din sectorul 2, București, pe 13 noiembrie 2025. La puțin timp după ce i-a fost efectuată o anestezie, fetița de 2 ani a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au aplicat manevrele de resuscitare, timp de 2 ore. Din nefericire, au fost nevoiți să îi declare decesul, în jurul orei 20:15.

Autorul recomandă:

Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de admitere în Rezidenţiat: „Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre”

Cazul care a zguduit România. Moartea fetiței de doi ani, într-un cabinet stomatologic neautorizat, putea fi evitată

Doi medici, audiați la clinica unde a murit fetița de doi ani. Ministrul Sănătății: „Clinica nu funcționa corespunzător. Va fi închisă”

Alexandru Rogobete anunță că la Buzău, media gărzilor era de trei pe lună: Doamna doctor a dorit să facă șapte sau alții nu au dorit

Sursă foto: Mediafax Foto / Justinel Stavaru

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei
13:23
🚨 Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei
POLITICĂ Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD
09:52
Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru președinția Autorității Electorale Permanente. Fostul ministru al Apărării a demisionat din PSD
VIDEO De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Fostul șef al spionilor: “Trump nu găsește nimic care să-l inspire la Nicușor Dan“
08:00
De ce nu stă România pe locul lui Viktor Orbán la Casa Albă? Fostul șef al spionilor: “Trump nu găsește nimic care să-l inspire la Nicușor Dan“
POLITICĂ Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul
22:36
Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul
POLITICĂ Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii
21:54
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii
POLITICĂ Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru
20:45
Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru
Mediafax
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul
Mediafax
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa / Care este cel mai vechi târg din Europa, care se deschide și acum
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
13:21
Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
EXTERNE Hologramele luptă să recâștige artefactele furate ale Egiptului. Ideea unui inginer ar putea repatria comorile în sălile Marelui Muzeu Egiptean
13:21
Hologramele luptă să recâștige artefactele furate ale Egiptului. Ideea unui inginer ar putea repatria comorile în sălile Marelui Muzeu Egiptean
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu vor reuși niciodată să cenzureze vocile care sunt ADEVĂRUL. Adevărul câștigă de fiecare dată”
12:45
Ion Cristoiu: „Nu vor reuși niciodată să cenzureze vocile care sunt ADEVĂRUL. Adevărul câștigă de fiecare dată”
DRAMĂ Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie
12:37
Tragedie în Giurgiu: Un polițist de 24 de ani s-a împușcat în cap într-un apartament în care locuia cu chirie
GALERIE FOTO Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul
12:17
Peste 100.000 de vizitatori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Presa spaniolă îl prezintă drept „cel mai mare târg de Crăciun din Europa”. Imagini de basm cu orasul