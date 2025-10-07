Se clatină guvernul Bolojan? Coaliția de guvernare se împiedică din nou în reforma administrației locale – SURSE

UPDATE 16.50: Coaliția de guvernare nu a ajuns la un consens privind forma finală a reformei administrației locale în ședința de marți, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Discuțiile au fost amânate pentru o ședință viitoare.

De principiu, procentul de reduceri de 10% în administratia publică locală a fost agreat în sedinta de astăzi.

Ședința continuă cu alte subiecte, cum ar fi situația legilor din Parlament, după scandalul în care PNL a acuzat PSD că încalcă protocolul coaliției, după ce a depus amendamente în Parlament pentru modificarea pachetului 1 fiscal.

De pildă, un proiect prin care părinții aflați în concediu de creștere a copilului sunt scutiți de plata asigurărilor de sănătate.

UPDATE 14.30: Ședința de la Palatul Victoria a început de 30 de minute. Participă primari și șefi de partide. Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Ionuț Moșteanu (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

PSD a adus și primarii la coaliție. Daniel Băluță, prim-vicepreședintele PSD, și Gheorghe Șoldan, șeful CJ Suceava, participă la discuții.

De la PNL este prezent edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele partidului.

Surse politice susțin că USR va sprijini formula pe care o va propune Ilie Bolojan. PSD merge la discuții cu o propunere de reducere cu 10% a totalului posturilor ocupate în administrația locală, așa cum a anunțat luni primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.

Cât despre alegerile pentru Capitală, senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat marți că „PSD-ul nu acceptă, cum a spus domnul Grindeanu foarte plastic, să fie ruda săracă”.

„Adică PSD-ul la Primăria Capitalei la alegeri o să primească din nou plăcuțe suedeze și ciumă roșie, dar la guvernare suntem băieții buni, care trebuie să asigurăm stabilitatea. Adică să se hotărească partenerii noștri de coaliție cum vor să trateze PSD: cu plăcuțe PSD sau parteneri de guvernare. Nu putem fi și colo, și colo”, spune la Digi24 Daniel Zamfir.

Știrea inițială

Liderii coaliției de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților – se reunesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, într-o ședință care se anunță tensionată. Pe ordinea de zi se află reforma administrației locale și organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.