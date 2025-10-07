Prima pagină » Știri politice » Se clatină guvernul Bolojan? Coaliția de guvernare se împiedică din nou în reforma administrației locale – SURSE

Se clatină guvernul Bolojan? Coaliția de guvernare se împiedică din nou în reforma administrației locale – SURSE

07 oct. 2025, 08:00, Știri politice
Se clatină guvernul Bolojan? Coaliția de guvernare se împiedică din nou în reforma administrației locale - SURSE

UPDATE 16.50: Coaliția de guvernare nu a ajuns la un consens privind forma finală a reformei administrației locale în ședința de marți, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Discuțiile au fost amânate pentru o ședință viitoare.

De principiu, procentul de reduceri de 10% în administratia publică locală a fost agreat în sedinta de astăzi.

Ședința continuă cu alte subiecte, cum ar fi situația legilor din Parlament, după scandalul în care PNL a acuzat PSD că încalcă protocolul coaliției, după ce a depus amendamente în Parlament pentru modificarea pachetului 1 fiscal.

De pildă, un proiect prin care părinții aflați în concediu de creștere a copilului sunt scutiți de plata asigurărilor de sănătate.

UPDATE 14.30: Ședința de la Palatul Victoria a început de 30 de minute. Participă primari și șefi de partide. Ilie Bolojan (PNL), Sorin Grindeanu (PSD), Ionuț Moșteanu (USR), Kelemen Hunor (UDMR) și liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambuccian. 

PSD a adus și primarii la coaliție. Daniel Băluță, prim-vicepreședintele PSD, și Gheorghe Șoldan, șeful CJ Suceava, participă la discuții.

De la PNL este prezent edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele partidului.

Surse politice susțin că USR va sprijini formula pe care o va propune Ilie Bolojan. PSD merge la discuții cu o propunere de reducere cu 10% a totalului posturilor ocupate în administrația locală, așa cum a anunțat luni primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.

Cât despre alegerile pentru Capitală, senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat marți că „PSD-ul nu acceptă, cum a spus domnul Grindeanu foarte plastic, să fie ruda săracă”.

„Adică PSD-ul la Primăria Capitalei la alegeri o să primească din nou plăcuțe suedeze și ciumă roșie, dar la guvernare suntem băieții buni, care trebuie să asigurăm stabilitatea. Adică să se hotărească partenerii noștri de coaliție cum vor să trateze PSD: cu plăcuțe PSD sau parteneri de guvernare. Nu putem fi și colo, și colo”, spune la Digi24 Daniel Zamfir.

Știrea inițială

Liderii coaliției de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților – se reunesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, într-o ședință care se anunță tensionată. Pe ordinea de zi se află reforma administrației locale și organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Reforma administrației locale a stârnit, în ultimele luni, cele mai multe tensiuni în interiorul coaliției. Inițial, aceasta trebuia inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, însă discuțiile s-au blocat din cauza procentului de reduceri de posturi propus de premierul Ilie Bolojan.

Surse politice au declarat pentru Gândul că premierul a solicitat un mandat clar de la fiecare partid pentru a finaliza pachetul de reforme. PSD s-a conformat și a convocat luni Biroul Politic Național, unde primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat principalele măsuri susținute de social-democrați.

PSD cere reduceri și la centru: „S-a pornit de la cifre greșite”

PSD condiționează aplicarea reformei de o reducere echitabilă a personalului, atât la nivel local, cât și central. Social-democrații propun o scădere de 20% a posturilor efectiv ocupate în administrația locală, dar și o reducere de 10% la nivelul administrației centrale.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în administrația publică locală. Practic, în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală”, a adăugat aceasta”, a spus Olguța Vasilescu.

Edilul Craiovei a mai subliniat că PSD „a procedat foarte bine că a blocat acest pachet”.

În primul rând aș vrea să vă spun că a fost foarte bine că am blocat acest pachet în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat efectiv blocarea administrației publice locale, pentru că s-a pornit de la premise greșite, de la cifre greșite, se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000”, a spus Olguța Vasilescu.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan este deschis la o formulă care să ducă la reducerea a 10.000 – 13.000 de posturi din aparatul administrativ local, potrivit surselor citate de Gândul.

Alegerile pentru Capitală pot rupe coaliția

Pe lângă reforma administrației, liderii mai au de discutat și despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, un  subiect care ar putea arunca în aer coaliția de guvernare. Surse politice afirmă că presiunea pentru stabilirea unui calendar electoral clar vine din partea USR, prin vocea premierului Bolojan, care ar fi avansat data de 23 noiembrie pentru scrutin.

Întrebat într-o conferință de presă despre o posibilă poziție comună a coaliției, premierul a declarat că „dacă nu se va ajunge la un acord, a forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție, ceea ce nu cred că ar fi bine”.

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în așa fel încât să fim în spiritul legii și să avem un primar cu un mandat stabil în Capitală, pentru că întotdeauna un interimat, indiferent unde este el, nu are autoritatea unui primar care are zeci de mii sau sute de mii de voturi în cazul Bucureștiului în spate, dar aici v-am spus, e o problemă de realitate politică”, a adăugat Ilie Bolojan.

Surse guvernamentale spun că e puțin probabil ca alegerile pentru Capitală să mai aibă loc în acest an, în lipsa consensului PSD.

Grindeanu vrea un candidat comun pentru București 

De partea cealaltă, social-democrații spun că dacă nu vor merge la urne fără un canidat comun, atunci „ce mai căutăm în această coaliție”, a spus Sorin Grindeanu.

„Politic, noi am enunţat câteva condiţii, vorbind de o coaliţie politică, şi anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliţii, să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliţie politică, izolaţi faţă de ceilalţi, ceea ce ne duce într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări, ce mai căutăm în această coaliţie”, a declarat luni, liderul PSD. (detalii AICI)

Reamintim că termenul legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor din Capitală a expirat pe 24 august 2025. Potrivit Codului Administrativ, funcția de primar general a devenit vacantă la 25 mai 2025, odată cu demisia lui Nicușor Dan. Guvernul are obligația legală de a organiza scrutinul în cel mult trei luni – termen deja depășit.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Secretariatul General al Guvernului caută şefi pentru agenţia care evaluează performanţa întreprinderilor publice
16:42
Secretariatul General al Guvernului caută şefi pentru agenţia care evaluează performanţa întreprinderilor publice
EXTERNE Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
16:42
Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
JUSTIȚIE Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria
16:09
Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria
EXTERNE Partidul de guvernământ din Coreea de Nord aniversează 80 de ani. Premierul Chinei și Dimitri Medvedev, prezenți la CEREMONII
15:43
Partidul de guvernământ din Coreea de Nord aniversează 80 de ani. Premierul Chinei și Dimitri Medvedev, prezenți la CEREMONII
GUVERN O nouă întâlnire neanunțată la Palatul Victoria. Bolojan s-a văzut cu ambasadorul Spaniei la București. I-a transmis „urări de pace și prosperitate”
15:18
O nouă întâlnire neanunțată la Palatul Victoria. Bolojan s-a văzut cu ambasadorul Spaniei la București. I-a transmis „urări de pace și prosperitate”
VIDEO Incendiu la PARIS, lângă sediul Guvernului Franței, în plină criză politică
14:59
Incendiu la PARIS, lângă sediul Guvernului Franței, în plină criză politică
Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Particulele care nu există ar putea fi cheia înțelegerii realității