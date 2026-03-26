Oana Gheorghiu l-a așteptat la Guvern pe noul ambasador al SUA în România cu bomboane austriece. Cât costă o cutie de praline

Oana Gheorghiu s-a întâlnit ieri cu cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii. Întrevederea a avut loc la Palatul Victoria, iar vicepremierul României l-a așteptat pe Darryl Nirenberg cu o cutie de bomboane austriece, în valoare de 20 de euro.

Cu ce bomboane l-a așteptat Oana Gheorghiu pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii

În imaginile publicate de Oana Gheorghiu pe Facebook, aceasta apare alături de ambasadorul Statelor Unite, într-un context formal, însă, cu toate acestea, atenția internauților nu s-a concentrat doar asupra întâlnirii, ci și asupra unei cutii de bomboane aflate pe birou.

Pralinele de pe birou sunt austriece, iar prețul acestoria variază în funcție de numărul de bucăți, însă cele pentru care a optat Oana Gheoghiu costă 20 de euro.

Vicepremierul României a transmis că cei doi au discutat ”consistent” despre transformarea digitală, blocajele care încetinesc modernizarea statului și despre rolul pe care îl au companiile americane care lucrează alături de cele românești. Potrivit comunicatului emis, cei doi au analizat importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Oana Gheorghiu a transmis că, pentru țara noastră, relația cu SUA nu înseamnă doar cooperare în domeniul apărării, ”ci și încredere, investiții, inovație și o viziune comună despre cum construim instituții mai puternice și o societate mai prosperă”.