22 nov. 2025, 14:58, Știri politice
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat astăzi, 22 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, finalizarea lucrărilor și deschiderea noii străzi Europa Unită, o arteră rutieră creată integral de la zero, pe o lungime de aproximativ 500 de metri, care face legătura directă între două bulevarde importante ale zonei: Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță.

Strada se află în procedura legală de primire a denumirii oficiale, propunerea „Europa Unită” fiind transmisă deja de către Sectorul 4 către Primăria Municipiului București (PMB), urmând a fi supusă aprobării printr-o Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Blocaje eliminate prin management

Noua cale de circulație a fost realizată pe un teren expropriat în parteneriat cu PMB, ca răspuns la recomandările specialiștilor în trafic, care au identificat în mod repetat blocaje majore pe arterele din zonă – la Fântâna Florilor, Piața Sudului și intersecția cu strada Turnu Măgurele sau cea de la Apărătorii Patriei. Studiile de specialitate au evidențiat, astfel, necesitatea unor rute alternative, care să fluidizeze traficul și să ofere o circulație eficientă către instituțiile și spitalele aflate în apropiere.

„În fiecare dimineață, aici, între Berceni și Racoviță, fiecare om pierdea 15-20 de minute doar ca să ocolească aproape 2 kilometri. Asta înseamnă timp furat din viața oamenilor.  Strada Europa Unită înseamnă 500 de metri creați de la zero, într-o zonă în care, înainte, erau efectiv doar bălării. Acum avem stradă cu utilități complete: curent, apă, canal, iluminat public, trotuare, legătură adevărată între două bulevarde sufocate care acum respiră”, a declarat Daniel Băluță în timpul conferinței de presă.

Un exemplu de urbanism

Edilul a continuat și a afirmat faptul că proiectul de aici, din sudul Bucureștiului, nu e doar o stradă, ci și exemplu de bune practici în privina urbanismului.

„Proiectul de aici nu e doar o stradă; e demonstrația că urbanismul inteligent înseamnă să creezi rute noi, nu să cârpești rute vechi. Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, coordonat.

Nu se întâmpla asta în Capitală acum nu pentru că orașul e prea mare ca să fie condus, ci pentru că e prea fragmentat ca să funcționeze.

Șase sectoare, o primărie generală și instituții care lucrează separat. Rezultatul: blocaje, întârzieri, trafic sufocat.

Dacă vrem să fluidizăm traficul în tot orașul, nu putem aborda mobilitatea ca pe șase proiecte separate. Avem nevoie de un sistem unic. Un plan unic. O coordonare reală. Modelul Sectorului 4 se poate scala pentru tot orașul: decizie rapidă, proiectare clară, coordonare între instituții, execuție fără pauze, livrare la termen. Nu miracole, ci management”, a mai punctat Daniel Băluță.

