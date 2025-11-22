Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni

Primăria Sectorului 4 a inaugurat, sâmbătă, deschiderea circulaţiei pe strada „Europa Unită”, dintre Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță. Potrivit primarului Daniel Băluţă, şoferii pierdeau 20 de minute zilnic pentru un ocol de doar 2 km.

Băluţă a organizat o conferinţă de presă chiar pe porţiunea de 500 m creaţi pentru fluidizarea traficului şi pentru evitarea intersecţiei dintre Piaţa Sudului şi Apărătorii Patriei.

„Această stradă înseamnă 500 m creați de la zero. Efectiv aici erau bălării înainte. Acum este o stradă utilă, cu curent, apă, canal, iluminat public, trotuare și cu un buget de 2,5 milioane de euro, construită în doar patru luni. O legătură între două bulevarde sufocate care acum respiră. Străzi ca acestea îți dau timpul înapoi. Timpul să duci copilul la școală fără sprint final, timp să ajungi la muncă fără stres. Proiectul nu este doar o stradă. Este demonstrația că urbanismul inteligent înseamnă să creezi rute noi, nu se cârpești rute vechi”, a declarat Daniel Băluţă, într-un clip electoral, pe facebook.

