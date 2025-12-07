Anamaria Gavrilă revine în forță: „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”

Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a comis o dublă gafă duminică, atunci când a declarat, într-un live pe rețelele de socializare că „azi, 7 septembrie, am sărbătorit” un an de la anularea alegerilor. Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu.

Anamaria Gavrilă a transmis duminică 7 decembrie, un mesaj alegătorilor, pe care i-a îndemnat la vot. Din nefericire, discursul a fost plin de greșeli de exprimare, dar și de … neconcordanțe temporale.

Gavrilă a încurcat luna decembrie cu luna septembrie, însă aceasta e o greșeală nevinovată pe lângă ce avea să urmeze. Lidera POT a declarat, cu patos, că „a sărbătorit” un an de la anularea alegerilor.

„Bună dimineața! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anulare a alegerilor. Ei bine, astăzi avem oportunitatea să dăm un mesaj puternic celor care au anulat alegerile anul trecut. Ideea este în felul următor. Doar votul masiv l-a făcut pe Călin Georgescu, câștigător în turul 1 în 24 noiembrie 2024. Așa că mergeți la vot!”, a menționat Gavrilă.

Gavrilă a devenit celebră grație gafelor de comunicare și modului în care amestecă termenii în engleză cu cei în română.

În luna mai, deputata Anamaria Gavrilă i-a ameninţat pe jurnaliştii acreditaţi în Parlament, care îi puneau întrebări, pe hol, despre demisia din partid a unui parlamentar din grupul parlamentar POT.

FOTO: Facebook/Anamaria Gavrilă

