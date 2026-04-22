Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a spus că „prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu”.

„De la Radio România Actualități, post pe care încă îl mai ascult, am aflat că la Cotroceni ar avea loc o chestie. Am văzut că urmarea acestei chestii, liderii PSD au apărut în picioare, pe iarbă, și au zis că ei respectă angajamentele internaționale și că tocmai au ieșit de la niște consultări. Deci la Cotroceni au loc niște consultări organizate de nevolnicul.

Consultări cu partide și formațiuni politice parlamentare, 21 aprilie 2026, citez: În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, liderii următoarelor partide și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări, care vor avea loc după următorul program. Din acest program am văzut că lipsesc un partid parlamentar important. Al doilea. Poate primul, dacă ne gândim la sondaje de opinie, AUR. Lipsește SOS, lipsește POT. De a ce a luat anumite partide?

I-a zis tovarășa lui de viață, Mirabela Grădinaru, dimineață, că ea îi dă indicații ce să facă în ziua respectivă. Deci, am aflat, însă, că domnul președinte i-a chemat pe cei care sunt considerați lideri ai partidelor care au alcătuit coalția pro-occidentală. Eu nu înțeleg, de ce Sorin Grindeanu e pro-occidental. George Simion sau Anamaria sau Șoșoacă nu sunt pro-occidentali. L-a verificat cineva pe domnul Grindeanu… O prostie. Dincolo de caracterul anticonstituțional, că e o criză politică, faimoasa coaliție s-a destrămat și președintele trebuie să consulte toate partidele parlamentare. Că nu stabilește el care partide merită să guverneze sau nu. Consultările par absurde”, a spus Ion Cristoiu.

„Este clar că scopul acestor așa-zise consultări este impunerea unui premier tehnocrat”

„De ce să-i mai chemi pe cei de la PNL, PSD, când s-au porcăit, s-au șobolănit unii pe alții? Vă spun eu. Nu e deloc absurd. De fapt, toate aceste consultări care sunt anticonstituționale și par absurde au drept scop ca președintele să impună un premier tehnocrat și să discutăm persoana Ancăi Dragu. Mai țineți minte că Anca Dragu este o reperistă, tefelistă. Oana Țoiu e biet copil. A fost ministru de Finanțe pe vremea lui Cioloș. Acum e guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. A fost chemată anul trecut ca să fie ea premier, pentru că nu voia să-l pună pe Bolojan domnul tovarăș de viață al Mirabelei Grădinaru. Este o soluție agreată, după părera mea, nu numai de PSD, dar și de domnul Ilie Bolojan.

Pentru că dacă se pune un ministru tehnocrat și așa cum se conturează, deci va fi un premier până la alegeri… Ilie Bolojan rămâne, totuși, președintele PNL și, probabil, devine președintele Senatului. Asta și urmărește prin această încăpățânare cu guvernul minoritar. PSD sper că, având acum un fel de majoritate în coaliție, va avea un cuvânt mai greu de spus. Niciun partid nu va deconta criza. Și, în același timp, președintele ar avea premierul și-l dorește. Tefeliștii vor fi mulțumiți. (…) Este clar că scopul acestor așa-zise consultări este impunerea unui premier tehnocrat”, a conchis publicistul.

