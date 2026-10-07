Atenționare de la șeful ANAF: Vedem absolut tot, viața fiecărui contribuabil

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, atrage atenția că bunurile cumpărate pe firmă pot fi sechestrate pentru datorii. Nica a declarat miercuri, în emisiunea „Harta de impact”, de la G4Media, că bunurile achiziționate pe firmă, inclusiv cadourile pentru persoane dragi, pot fi sechestrate dacă societatea are datorii la stat. El a explicat că orice bun cumpărat pe firmă devine proprietatea acesteia și poate fi pus sub sechestru pentru datoriile ei.

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„Vedem absolut tot”

Adrian Nicușor Nica a afirmat că, de când s-a introdus e-Factura, instituția vede „absolut totul” și „viața fiecărui contribuabil”. El le-a recomandat românilor să se gândească de zece ori înainte să cumpere ceva pe firmă.

Cum alege ANAF pe cine controlează

Șeful ANAF a descris modul în care Fiscul selectează contribuabilii pentru control. Inspectorii realizează un profil al celor care și-au creditat firma cu sume mari, analizând nu doar casele și mașinile de lux, ci și datele din aplicațiile contabile. După fiecare caz făcut public, ANAF caută în bazele de date toți contribuabilii cu comportament similar și merge în control la toți. De multe ori, legătura dintre aceștia este un contabil care lucrează în același fel.

Recomandare pentru firme: Verificați de două ori documentele depuse de contabili

Nica le-a cerut firmelor să verifice de două ori ce depun contabilii la Fisc, dând ca exemplu declarațiile SAF-T și balanțele. El a spus că unii contabili depun documente doar pentru a respecta termenul, din lipsă de timp. Prin cazurile publicate pe site-ul ANAF, instituția vrea ca toți contabilii să înțeleagă că e-Factura arată tot.