Avem textul MOȚIUNII de cenzură inițiate de un eurodeputat AUR împotriva șefei Comisiei Europene. Ce i se reproșează Ursulei von der Leyen?

Conservatorii europeni strâng semnături în Parlamentul European pentru a o da jos pe Ursula von der Leyen de la șefia Comisiei Europene. Demersul este inițiat de europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, afiliat grupului ECR. Gândul a intrat în posesia textului moțiunii și vă prezintă reproșurile aduse la adresa președintei Comisiei.

Eurodeputatul AUR îi reproșează șefei Comisiei Europene că nu a pus la dispoziție unei jurnaliste, Matina Stevis, de la The New York Times, documentele referitoare la relația sa cu compania Pfizer/BioNTech în perioada achiziționării vaccinurilor COVID-19 și nici mesajele dintre Von der Leyen și directorul companiei Pfizer, Albert Bourla.

„Având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 25 mai 2025, în cauzele Stevi – The New York Times/Comisia, care au clarificat că obligația de transparență a Comisiei este fundamentală și că refuzul de a divulga documente trebuie să fie strict justificat prin motive imperioase”, se arată în textul moțiunii de cenzură.

Moțiunea va fi depusă în sesiunea plenară din luna iulie, spun reprezentanții AUR.

Amintim că Parchetul European (EPPO) a deschis o investigație cu privire la comportamentul Comisiei Europene în negocierea și încheierea contractelor de achiziții publice pentru vaccinul COVID-19 cu Pfizer, anchetă în curs de desfășurare.

Gheorghe Piperea: ”Noroc că nu pot da «block» și cetățenilor”

Europarlamentarul AUR susține că mesajele dintre șefa Comisiei și directorul Pfizer au fost „șterse sau ascunse atunci când a fost vorba despre prețuri”.

„Contractele de achiziții de vaccinuri de importanță continentală au fost publicate doar parțial. Negocierile la nivel înalt au fost purtate prin SMS-uri personale schimbate între șeful executivului european și directorul general al Pfizer, Albert Bourla. Secțiuni esențiale din contract au fost șterse sau ascunse atunci când a fost vorba despre prețuri, termene de livrare și responsabilități.

Chiar dacă Parlamentul European, ONG-urile și mass-media au cerut în mod repetat divulgarea completă a documentelor, Comisia a refuzat, invocând clauze de confidențialitate impuse de producători sau susținând că „nu le mai deține”. – Cei aflați la putere nu mai posedă chiar mesajele text în care fac afaceri cu banii contribuabililor! Atât de simplu. Noroc că nu pot da «block» și cetățenilor!”, susține Gheorghe Piperea, într-un articol publicat în presa belgiană.

Care este procedura din Parlamentul European?

Procedural, pentru ca moțiunea de cenzură să ajungă în plen și să fie votată, trebuie să aibă susținere politică. Potrivit art. 127 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European:

„O zecime dintre membrii care compun Parlamentul poate depune la Președintele Parlamentului o moțiune de cenzură împotriva Comisiei. În cazul în care o moțiune de cenzură a fost votată în cursul celor două luni precedente, orice nouă moțiune depusă de mai puțin de o cincime dintre membrii care compun Parlamentul se consideră inadmisibilă. Moțiunea poartă mențiunea de „moțiune de cenzură” și enumeră motivele pentru care a fost depusă. Aceasta se transmite Comisiei. Președintele anunță deputaților depunerea unei moțiuni de cenzură de îndată ce o primește. Dezbaterea moțiunii are loc la cel puțin 24 de ore după anunțarea deputaților cu privire la depunerea unei moțiuni de cenzură. Votarea moțiunii de cenzură se face prin apel nominal, la cel puțin 48 de ore după începerea dezbaterii. Fără a aduce atingere alineatelor (4) și (5), dezbaterea și votul au loc cel târziu în timpul perioadei de sesiune care urmează depunerii moțiunii. În conformitate cu articolul 234 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din totalul voturilor exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul. Rezultatul votului este notificat Președintelui Consiliului și Președintelui Comisiei”.

Moțiunea are susținerea grupului reformiștilor și conservatorilor europeni, din care și AUR face parte, a grupului „Europe of Sovereign Nations” (ESN), a „Identity and Democracy” (ID), dar și a mai multor eurodeputați neafiliați din PE.

Potrivit surselor Gândul, inclusiv mai mulți europarlamentari din PPE (Popularii europeni) ar fi semnat moțiunea de cenzură, în ciuda faptului că este familia politică din care face parte însăși Ursula von der Leyen.

Verdictul în cazul mesajelor dintre Ursula von der Leyen și directorii Pfizer

Tribunalul General al Uniunii Europene a declarat pe 14 mai că Uniunea Europeană nu ar fi trebuit să refuze cererea unui jurnalist pentru un set cheie de mesaje text schimbate între Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și directorul Pfizer.

Hotărârea a fost emisă de instanța de la Luxemburg, într-un caz intentat de The New York Times împotriva Comisiei Europene, în 2023.

Cazul s-a axat pe decizia Comisiei de a nu face publice mesajele text dintre Ursula von der Leyen, președintele Comisiei, și directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla, pe care cei doi le-au schimbat în 2021 în timp ce încheiau un acord pentru vaccinurile COVID-19.

„Comisia nu se poate limita să declare că nu deține documentele solicitate, ci trebuie să ofere explicații credibile care să permită publicului și Curții să înțeleagă de ce documentele respective nu pot fi găsite. De asemenea, Comisia nu a reușit să explice într-un mod plauzibil de ce a considerat că mesajele text schimbate în contextul achiziției de vaccinuri COVID-19 nu conțineau informații importante”, au arătat judecătorii Curții în decizia lor, potrivit The New York Times.

