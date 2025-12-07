Fostul președinte Traian Băsescu a vot în urmă cu puțin timp, la o secție de vot din Capitală, alături de soția sa Maria Băsescu. Fostul președinte a mărturisit că divizarea din societate în urma anulării alegerilor îl îngrijorează, dar și contextul politic internațional extrem de volatil.

Băsescu: România nu are o politică externă

Astfel, apreciază politicianul, votul său vine pe fondul în care țara suferă pe plan extern din lipsa unei diplomații de calitate, accentuată de oamenii politici care dau prioritate intereselor de partid.

„Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Contextul internațional e foarte dificil. Am venit la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile. În momentul de față tot ce influențează negocierile de pace ne vizează. Suntem într-o dezbatere extrem de toxică. Statele Unite mai au un pic și declară cel mai bun aliat Rusia. România nu are o politică externă. Oamenii politici nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid, a declarat Băsescu la ieșirea din cabina de vot.

În context, fostul președinte a invocat riscul crizei economice și al sărăcirii populației, în condițiile în care nu suportă costurile cei care au provocat deficitul record.

Indiferent de rezultat, datoria excesivă rămâne. Măsurile care trebuiesc luate sunt dure, nepopulare. Mai avem și o propagandă extraordinară: nu tragem la răspundere pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care vor să rezovle. Nu ne interesează de anularea alegerilor, ci de președinte.

În București sunt așteptați la urne aproape 1,8 milioane de alegători, iar la nivel național au fost organizate 1.771 de secții de votare pentru acest scrutin, potrivit datelor prezentate public înainte de ziua votului.

