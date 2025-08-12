Bogdan Ivan RENUNȚĂ la nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: „Un gest de responsabilitate și transparență”

După ce Bogdan Ivan, ministrul Energiei, l-a nominalizat pe Ain Ioan Demian, finul său, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica și a primit critici în spațiul public, acesta decis marți revocarea nominalizării. Ministrul a transmis că a luat act de „percepția publică și de dezbaterile generate”.

„Deși nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente”, a precizat acesta.

Bogdan Ivan a mai adăugat că retragerea nominalizării „nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional”.

„Economistul Alin Demian are o carieră solidă în administrație”

Anterior, și Ministerul Energiei a transmis un comunicat în care preciza că este vorba despre un mandat limitat „strict la două luni” și să Alin Demian are o carieră solidă.

„În ceea ce privește nominalizarea domnului Alin Demian, vă informăm că acesta este absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, având masterate în Management Financiar și în Dezvoltare Durabilă.

Are o experiență de peste 10 ani în sectorul privat și în cel public, unde a avut sarcini cu mare responsabilitate în fața comunității. Economistul Alin Demian are o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica”, se arată în comunicatul Ministerului Mediului.

