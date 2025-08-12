Prima pagină » Știri politice » Bogdan Ivan RENUNȚĂ la nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: „Un gest de responsabilitate și transparență”

Bogdan Ivan RENUNȚĂ la nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: „Un gest de responsabilitate și transparență”

Alexandru Tudor
12 aug. 2025, 18:34, Știri politice
Bogdan Ivan RENUNȚĂ la nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: „Un gest de responsabilitate și transparență”

După ce Bogdan Ivan, ministrul Energiei, l-a nominalizat pe Ain Ioan Demian, finul său, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica și a primit critici în spațiul public, acesta decis marți revocarea nominalizării. Ministrul a transmis că a luat act de „percepția publică și de dezbaterile generate”.

Deși nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente”, a precizat acesta.

Bogdan Ivan a mai adăugat că retragerea nominalizării „nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional”.

„Economistul Alin Demian are o carieră solidă în administrație”

Anterior, și Ministerul Energiei a transmis un comunicat în care preciza că este vorba despre un mandat limitat „strict la două luni” și să Alin Demian are o carieră solidă.

În ceea ce privește nominalizarea domnului Alin Demian, vă informăm că acesta este absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, având masterate în Management Financiar și în Dezvoltare Durabilă.

Are o experiență de peste 10 ani în sectorul privat și în cel public, unde a avut sarcini cu mare responsabilitate în fața comunității. Economistul Alin Demian are o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica”, se arată în comunicatul Ministerului Mediului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: „Am acceptat INVITAȚIA președintelui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă”

Nicușor Dan îi atrage atenția lui Donald Trump: „Pacea nu se poate construi fără Ucraina”

Mircea Abrudean le sugerează liderilor coaliției să discute informal: „Poate e nevoie de o comunicare mai bună”

Citește și

EXTERNE Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus
18:30
Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus
POLITICĂ Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: „Am acceptat INVITAȚIA președintelui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă”
17:29
Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: „Am acceptat INVITAȚIA președintelui Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă”
POLITICĂ Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
16:09
Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
EXTERNE Ofensivă a forțelor ruse în estul Ucrainei, lansată înaintea summitului Trump-Putin din ALASKA. Forțele ruse au înaintat cel puțin zece km
15:33
Ofensivă a forțelor ruse în estul Ucrainei, lansată înaintea summitului Trump-Putin din ALASKA. Forțele ruse au înaintat cel puțin zece km
POLITICĂ Nicușor Dan îi atrage atenția lui Donald Trump: „Pacea nu se poate construi fără Ucraina”
14:51
Nicușor Dan îi atrage atenția lui Donald Trump: „Pacea nu se poate construi fără Ucraina”
POLITICĂ Mihai Fifor: „Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect”
14:13
Mihai Fifor: „Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect”
Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Averea îngropată în Pădurea Băneasa care nici astăzi nu a fost găsită
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
De ce Woodstock nu s-a repetat niciodată (și nici nu se va repeta)? Trei zile de muzică, iubire, dar și haos, în vara anului 1969