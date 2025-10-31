Prima pagină » Știri politice » Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB

Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB

31 oct. 2025, 11:45, Știri politice
Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB

Premierul Ilie Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Potrivit Notei de Fundamentare a Hotărârii de Guvern, alegerile pentru PMB ar ajunge la miraculoasa sumă de 13,5 milioane de euro.

Potrivit documentului, cheltuielile totale aferente organizării și desfășurării alegerilor se ridică la 67,68 milioane lei, fonduri distribuite între principalele instituții implicate în procesul electoral.

Cum sunt împărțiți banii

Cea mai mare parte a bugetului, 45 milioane lei, revine Ministerului Afacerilor Interne, care va gestiona cheltuielile pentru personal și bunuri și servicii, fiind responsabil de ordinea publică și logistica desfășurării alegerilor.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va beneficia de 16,94 milioane lei, sumele vizând cheltuieli pentru personal, bunuri și servicii, precum și investiții minore în active nefinanciare.

De asemenea, Secretariatul General al Guvernului primește 1,61 milioane lei, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va dispune de 4,12 milioane lei pentru asigurarea infrastructurii tehnice și a comunicațiilor securizate.

O sumă simbolică, de doar 4 mii lei, a fost alocată Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, pentru cheltuieli de bunuri și servicii.

VEZI DOCUMENTUL AICI.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Salariile românilor sunt victimele colaterale ale certurilor din coaliție. Bolojan amână o decizie pe care Germania a luat-o deja. Merz crește salariul minim. Guvernul României mai așteaptă

După ce i-a „îngropat” pe Geoană şi Ciolacu, noul consultant politic al USR se pregăteşte să-l „ajute” şi pe Drulă

Citește și

VIDEO Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
12:54
Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații
FLASH NEWS Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă
12:06
Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă
INFRASTRUCTURĂ Se mișcă lucrurile pe A7. Cristian Pistol spune că, de anul acesta, se va putea circula doar pe autostradă, de la București la Adjud
09:28
Se mișcă lucrurile pe A7. Cristian Pistol spune că, de anul acesta, se va putea circula doar pe autostradă, de la București la Adjud
POLITICĂ Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor
08:55
Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor
Salariile românilor sunt victimele colaterale ale certurilor din coaliție. Bolojan amână o decizie pe care Germania a luat-o deja. Merz crește salariul minim. Guvernul României mai așteaptă
05:00
Salariile românilor sunt victimele colaterale ale certurilor din coaliție. Bolojan amână o decizie pe care Germania a luat-o deja. Merz crește salariul minim. Guvernul României mai așteaptă
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
21:58
Vicepremierul Tánczos Barna: România a negociat cu Bruxelles-ul amânarea reformei pensiilor magistraților din PNRR, dar nu mai e timp
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Obiceiul din tinerețe care scade riscul de calcifiere arterială
EXTERNE Parlamentul din Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă
13:03
Parlamentul din Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă
EXCLUSIV Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
12:49
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
ADMINISTRAȚIE Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
12:41
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
VIDEO EXCLUSIV Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
12:38
Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
ECONOMIE Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
12:25
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
EXTERNE A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
12:18
A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia