Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB

Premierul Ilie Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Potrivit Notei de Fundamentare a Hotărârii de Guvern, alegerile pentru PMB ar ajunge la miraculoasa sumă de 13,5 milioane de euro.

Potrivit documentului, cheltuielile totale aferente organizării și desfășurării alegerilor se ridică la 67,68 milioane lei, fonduri distribuite între principalele instituții implicate în procesul electoral.

Cum sunt împărțiți banii

Cea mai mare parte a bugetului, 45 milioane lei, revine Ministerului Afacerilor Interne, care va gestiona cheltuielile pentru personal și bunuri și servicii, fiind responsabil de ordinea publică și logistica desfășurării alegerilor.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va beneficia de 16,94 milioane lei, sumele vizând cheltuieli pentru personal, bunuri și servicii, precum și investiții minore în active nefinanciare.

De asemenea, Secretariatul General al Guvernului primește 1,61 milioane lei, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va dispune de 4,12 milioane lei pentru asigurarea infrastructurii tehnice și a comunicațiilor securizate.

O sumă simbolică, de doar 4 mii lei, a fost alocată Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, pentru cheltuieli de bunuri și servicii.

