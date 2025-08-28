Bolojan, de la o angajare de răspundere la șase. Expert: Guvernul forțează dincolo de limitele bunului-simț constituțional regulile statului de drept

Marile reforme ale lui Ilie Bolojan trec pe repede înainte pe forul legislativului. O angajare de răspundere nu a fost suficientă, premierul vrea șase. Gândul a vorbit cu reprezentanți în domeniu, care atrag atenția că, prin angajarea răspunderii Guvernului pe șase proiecte legislative diferite, se forțează dincolo de limitele bunului-simț constituțional regulile statului de drept.

Fostul judecător Toni Neacșu, în prezent avocat, a declarat că procedura legiferării prin angajarea răspunderii este una excepțională, care ar trebui să fie posibilă doar în situații extreme.

„Prin angajarea răspunderii Guvernului pe 5 proiecte legislative diferite se forțează dincolo de limitele bunului simt constituțional regulile statului de drept. Există un singur precedent, angajarea răspunderii Guvernului Boc în 2009 pe 3 legi diferite, una din ele fiind respinsă de CCR. Ulterior CCR si-a regândit jurisprudența și a lăsat să se înteleagă că într-o singură zi angajarea nu poate fi privită decât fie o singura lege fie un pachet conținând modificări ale mai multor legi. Procedura legiferării prin angajarea răspunderii este oricum una excepțională, care ar trebui să poată să fie posibila doar în situații extreme, de blocaj parlamentar sau urgență deosebită. Cu atât mai mult, abuzul de această procedură, în condițiile în care Guvernul oricum deține o majoritate parlamentară covârșitoare, vorbește mai degrabă decât despre nevoia de legiferare rapidă, despre dorința Guvernului de a-și impune autoritar punctul de vedere, ocolind dezbaterea parlamentară firească. Împărțirea pachetului legislativ inițial în alte 6 distincte mai arată că Guvernul și Ilie Bolojan sunt conștienți că promovează propuneri neconstituționale, mizând totuși pe trecerea unora din motive de aritmetica parlamentară, cum ar fi neatacarea lor la CCR”, a afirmat avocatul Toni Neacșu, pentru Gândul.

Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională, spune că angajarea răspunderii guvernării pe șase proiecte legislative „este o excepție de la regula generală”.

„Angajarea răspunderi este o excepție de la regula generală potrivit căreia legile se adoptă în Parlament prin dezbateri, amendamente. În decizii ale Curții Constituționale, faptul că pachetul de legi pentru care guvernul își poate angaja răspunderea trebuie să fie omogen, să se refere la un domeniu de reglementare”, a spus Tudorel Toader, pentru Gândul.

Întrebat de ce se sare peste dezbatere în Parlament, fostul judecător CCR a precizat: „Trăim o perioadă socială, legislativă, foarte dinamică. O perioadă în care Curtea Constituțională va regla mecanismele statului. Am convingerea faptului că legea adoptată, un aspect, această procedură, că va fi referitoare la un singur domeniu, fie la mai multe, pe un pachet, cum se spune. Vădit că va ajunge la Curtea Constituțională”.

Guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea pe 6 proiecte. Până în prezent, pe ordinea ședinței Consiliului Economic și Social (CES) de vineri au fost publicate spre avizare 5 proiecte:

Executivul intenționează ca, vineri după-amiază, toate cele șase proiecte să fie adoptate în ședința de Guvern, urmând ca parlamentarii să aibă termen până luni pentru depunerea amendamentelor.

Ulterior, proiectele cu modificările propuse se vor întoarce la Guvern pentru a se stabili forma finală, însă ultima decizie privind amendamentele acceptate rămâne exclusiv la latitudinea premierului Bolojan.

La începutul primei săptămâni din sesiunea ordinară a Parlamentului, Guvernul este așteptat să își angajeze răspunderea pe întregul pachet legislativ. Intenția cabinetului condus de Ilie Bolojan este ca angajarea răspunderii să aibă loc luni, spune Ioana Dogioiu, într-o discuție cu jurnaliștii acreditați la Palatul Victoria.

