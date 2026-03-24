Bolojan l-a primit pe noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, la Palatul Victoria. Ce au discutat cei doi
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu. Întâlnirea a pus accent pe relația strânsă dintre cele două state și pe proiectele comune aflate în derulare.

 „Vă urez mult succes și realizări în mandatul dumneavoastră. România va continua să sprijine Republica Moldova atât din perspectiva pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cât și din cea economică și de securitate”, spune Bolojan.

La rândul său, ambasadorul Mihai Mîțu a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de România și a subliniat importanța momentului.

„Este o mare onoare și o responsabilitate preluarea mandatului de ambasador în România, în contextul în care relațiile noastre bilaterale sunt la cel mai înalt nivel. Suntem recunoscători pentru contribuția României și implicarea dumneavoastră personală, domnule prim-ministru, care au ajutat Republica Moldova să depășească problemele provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat acesta.

Discuțiile au atins și zona practică. Cei doi oficiali au trecut în revistă stadiul proiectelor de interconectare, situația punctelor de trecere a frontierei și colaborarea din domeniul energiei și transporturilor. Pe listă s-au aflat Autostrada Pașcani–Iași–Ungheni și preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către România, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Un alt punct important a vizat proiectele culturale finanțate prin acordul semnat în 2022, prin care România oferă Republicii Moldova un sprijin nerambursabil de 100 de milioane de euro. Oficialii au discutat despre rolul acestor programe în consolidarea identității culturale și în apropierea dintre cele două state.

Tema aderării la Uniunea Europeană a rămas centrală. Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul României atât la nivel diplomatic, cât și prin expertiza oferită de funcționarii români administrației de la Chișinău.

La întâlnire a participat și consilierul de stat Luminița Odobescu.

