„Nu mi-am pus problema să demisionez”, spune Ilie Bolojan, la Antena 1, în contextul în care, în mod repetat, a declarat că este „cu mandatul pe masă”.

Acesta a fost întrebat despre „amenințarea” cu demisia, dacă a fost un moment în care a luat în calcul să facă un pas în spate.

„Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta într-un post dacă nu poți să faci ce trebuie, mai bine să pleci. (…) A fost o discuție în care problemele sunt dificile, e nevoie de consecvență și asta se poate face numai prin dialog”, explică Bolojan.

„Coaliția funcționează”

Premierul comentează și situația din coaliție, în contextul „problemelor dificile”. Bolojan spune că funcționează coaliția, însă atrage atenția că anumite decizii ar fi putut fi luate „mai repede”, ședințele coaliției funcționau.

„Coaliția funcționează, cel puțin în plan guvernamental. Avem o colaborare bună. Cu domnul Grindeanu am colaborat bine, cu toți președinții. Într-o coaliție de patru partide nu este foarte ușor să armonizezi toate punctele de vedere divergente. Dacă și ședințele coaliției ar fi funcționat anumite decizii am fi putu să le luăm mai repede”, declară Bolojan.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: