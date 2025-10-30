Bolojan o pune pe „aleasa” sa, Oana Gheorghiu, la treabă. Înainte să înceapă ședința de Guvern, Bolojan i-a urat „mult succes”

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan are prima sa ședință în noua formulă, după învestirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier azi-dimineață. La începutul ședinței, premierul i-a urat „mult succes” Oanei Gheorghiu. Bolojan are pe masa de discuții inclusiv OUG-ul pentru desfășurarea alegerilor locale din 7 decembrie.

Agenda Ședinței

Executivul pune pe masă mai multe ordonanțe de urgență, inclusiv cea care stabilește măsurile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, precum și o ordonanță pentru termenele legate de împrumuturile din Trezoreria Statului. Alte două ordonanțe, aflate în primă lectură, au vizat modificarea cadrului legal pentru promovarea energiei regenerabile și măsuri privind investițiile în industria de apărare.

Guvernul vrea să adopte și o serie de hotărâri cu impact economic și administrativ. Printre acestea s-au numărat aprobarea unor amendamente la contractele de finanțare încheiate cu Banca Europeană de Investiții pentru autostrăzile A7 și A3, aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind eficientizarea achitării amenzilor contravenționale, dar și aprobarea bugetelor pentru anul 2025 ale unor companii și instituții importante, precum Monetăria Statului, Electrocentrale București, Complexul Energetic Oltenia, CFR Marfă și Ministerul Energiei.

La capitolul memorandumuri, executivul a aprobat negocierea unui împrumut de 500 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Autostrăzii A1.

