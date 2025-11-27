Prima pagină » Știri politice » Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”

Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”

27 nov. 2025, 22:07, Știri politice

Premierul a vorbit înaintea ședinței extraordinare de Guvern de vineri despre cumulul pensie-salariu. Se elimină toate excepțiile, mai puțin cele date de deciziile CCR, așa cum a relatat Gândul.  În cazul demnitarilor, o excepție ar fi necesară din cauza deciziilor anterioare ale CCR. Totuși, se ia în calcul o soluție de compromis: o reducere automată de 85% a pensiei speciale, fără a obliga persoana să renunțe ori la funcție, ori la pensie — lucru criticat în trecut, potrivit surselor Gândul.

„Se susține proiectul privind cumulul pensie-salariu, să se elimine toate exceptiile, mai putin cele date de deciziile CCR, doar acelea sa rămână. Proiectul este în transparență și când se găsește forma din punct de vedere juridic cât mai clară vom declanșa adoptarea lui. Nu sunt divergente pe acest subiect”, declară premierul.

Proiectul Ministerului Muncii, publicat vinerea trecută, reduce la 15% partea din pensie pe care o mai poate încasa cineva care se pensionează, dar rămâne sau revine în funcție în sistemul public. O regulă similară există deja pentru magistrații care se întorc pe același post după pensionare.

Sursa video: Digi24

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cui îi dă Bolojan mai mulți bani de la buget și ce schimbări sunt pe legea cumulului pensie-salariu, pe care Guvernul le aprobă mâine – SURSE

Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
21:56
Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
FLASH NEWS Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”
21:45
Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”
POLITICĂ Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: „Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta”
21:39
Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: „Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta”
FLASH NEWS Ilie Bolojan își caută scuze în scandalul jurnaliștilor: „N-am văzut ce s-a întâmplat”
21:29
Ilie Bolojan își caută scuze în scandalul jurnaliștilor: „N-am văzut ce s-a întâmplat”
În loc să-l demită, premierul Bolojan îl protejează pe ministrul Ionuț Moșteanu: “I-am spus: Capul sus! / Eu nu lucrez cu CV-uri”
21:15
În loc să-l demită, premierul Bolojan îl protejează pe ministrul Ionuț Moșteanu: “I-am spus: Capul sus! / Eu nu lucrez cu CV-uri”
POLITICĂ Ilie Bolojan speră ca noul proiect pe pensiile magistraților să treacă de CCR. Și mai dă o veste „specialilor”: „regula trebuie extinsă și la celelalte categorii”
21:14
Ilie Bolojan speră ca noul proiect pe pensiile magistraților să treacă de CCR. Și mai dă o veste „specialilor”: „regula trebuie extinsă și la celelalte categorii”
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Picăturile nazale ar putea combate un tip de cancer cerebral comun, dar mortal
ACTUALITATE Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
22:43
Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
SPORT Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
22:04
Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
SCANDAL Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
21:58
Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
SPORT România, victorie CATEGORICĂ la Mondialul de handbal feminin! Am spulberat Croația, urmează Japonia sâmbătă
21:15
România, victorie CATEGORICĂ la Mondialul de handbal feminin! Am spulberat Croația, urmează Japonia sâmbătă
ECONOMIE Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
20:19
Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri