Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”

Premierul a vorbit înaintea ședinței extraordinare de Guvern de vineri despre cumulul pensie-salariu. Se elimină toate excepțiile, mai puțin cele date de deciziile CCR, așa cum a relatat Gândul. În cazul demnitarilor, o excepție ar fi necesară din cauza deciziilor anterioare ale CCR. Totuși, se ia în calcul o soluție de compromis: o reducere automată de 85% a pensiei speciale, fără a obliga persoana să renunțe ori la funcție, ori la pensie — lucru criticat în trecut, potrivit surselor Gândul.

„Se susține proiectul privind cumulul pensie-salariu, să se elimine toate exceptiile, mai putin cele date de deciziile CCR, doar acelea sa rămână. Proiectul este în transparență și când se găsește forma din punct de vedere juridic cât mai clară vom declanșa adoptarea lui. Nu sunt divergente pe acest subiect”, declară premierul.

Proiectul Ministerului Muncii, publicat vinerea trecută, reduce la 15% partea din pensie pe care o mai poate încasa cineva care se pensionează, dar rămâne sau revine în funcție în sistemul public. O regulă similară există deja pentru magistrații care se întorc pe același post după pensionare.

Sursa video: Digi24

RECOMANDAREA AUTORULUI