Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra

Călin Georgescu are programată luni, 12 octombrie, o zi cu mai multe termene și proceduri judiciare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să ajungă la Tribunalul București, unde se judecă cererea sa de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și la DIICOT, pentru noi proceduri în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune. Tot luni este programat un termen la Curtea de Apel București în dosarul în care Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu cere să fie scos din arestul preventiv

La Tribunalul București se va judeca solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură preventivă mai blândă. Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Curții de Apel București din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru înșelăciune.

Ancheta vizează un presupus prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Georgescu contestă acuzațiile care i se aduc, iar judecătorii urmează să analizeze dacă se impune menținerea măsurii privative de libertate sau înlocuirea acesteia.

Noi proceduri și la DIICOT

În aceeași zi, Călin Georgescu urmează să fie dus și la sediul DIICOT, unde anchetatorii continuă cercetările în dosarul de înșelăciune. În zilele precedente, fostul candidat și soția sa, Cristela Georgescu, au fost aduși la sediul instituției pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în urma descinderilor de la locuința lor.

Procurorii analizează telefoane, calculatoare și alte medii de stocare pentru a identifica informații relevante pentru anchetă. Cercetările vizează inclusiv traseul banilor și împrejurările în care ar fi fost transferate sumele care fac obiectul dosarului.

Termen în dosarul în care este judecat alături de Horațiu Potra

Tot luni, 12 octombrie, este programat un nou termen la Curtea de Apel București în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La termenul anterior, din 28 septembrie, instanța a amânat cauza după ce avocații au cerut clarificări privind existența unui dosar confidențial, despre care au susținut că ar conține documente desprinse din cauza Georgescu-Potra. Judecătorul a dispus verificări suplimentare și a stabilit un nou termen pentru 12 octombrie.

Dosarul vizează presupuse acțiuni de destabilizare a ordinii constituționale în contextul evenimentelor din perioada anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Printre inculpați se numără Horațiu Potra, fost membru al Legiunii Străine, și persoane din anturajul său.

Cele trei proceduri sunt distincte: cererea privind măsura preventivă și ancheta DIICOT vizează dosarul de înșelăciune, în timp ce termenul de la Curtea de Apel privește cauza în care Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și ceilalți inculpați.