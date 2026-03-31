Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: ”Cu actualul guvern, statul român moare”

Oana Zvobodă
Călin Georgescu se prezintă în această dimineață la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar, măsură care i-a fost prelungită săptămâna trecută, chiar de ziua sa.

Update 12:00: Călin Georgescu a ieșit din sediul Poliției Buftea. Acesta a declarat: ”Mesajul meu astăzi este următorul: cu actualul guvern, statul român moare. Nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinlăuntru.

Vedeți, alocația pentru un copil al națiunii române este de 292 de lei pe lună. În comparație, alocația pentru un copil ucrainean refugiat, împreună cu familia, este tot de 292 de lei, dar familia primește în plus 3.200 de lei pe lună. Diurna unui parlamentar român este de 700 de lei, adică vorbim de 700 de lei pe zi.

Și, de curând, România – am auzit și noi din presă – s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă, din programul SAFE. Este interesant că importanți membri ai coaliției au aflat și ei din presă, iar industria militară din România, cea de apărare, este ignorată. Prin aceste puține exemple spun următorul lucru: prin acest guvern noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu cred în această țară și nu cred în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că, sub această formă, se poate spune astfel: toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român. Și noi spunem astăzi: ajunge! Pentru că România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment, iar țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii din funcții.

Așadar, vrem un guvern responsabil, care lucrează pentru cetățeni, nu împotriva lor. Vrem o clasă politică loială țării, nu intereselor străine. Și vrem un viitor sigur, unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug.

Ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și nu din nostalgie, pentru că nu suntem supuși nimănui. Suntem oameni liberi și demni, descendenți ai unei istorii mărețe. Suntem un popor viteaz, al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoe Basarab, care a spus așa: „Să stăm, fraților, în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă.”

Update 11:00: Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției.

Update 10:40: Susținătorii lui Georgescu îl așteaptă în fața secției de Poliție Buftea.

Geogescu se prezintă marți la secția de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Judecătoria Sectorului 1 a decis săptămâna trecută să prelungească măsura controlului judiciar în dosarul în care Georgescu este judecat pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonan?a nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în decizia instanţei, care nu este însă definitivă.

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Călin Georgescu mai este jduecat și într-un alt dosar, pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. În acel caz, procurorii trebuie să decidă dacă menţin trimiterea in judecată cu excluderea unor declaratii, prin decizia judecătorilor, ori dacă reiau ancheta.

